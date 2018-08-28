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Министерство здравоохранения предлагает направить 2,825 миллиарда рублей из федерального бюджета на мотивирование россиян к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на ТАСС и федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек".

Каждый год с 2018 по 2024 год на информационные кампании собираются направлять по 403,5 миллиона рублей.

В качестве целевых показателей в проекте заложено снижение уровня потребления табака с 30% до 27% к 2024 году и снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тысяч. Также целью указано снижение числа абортов с 9,6 до 6,9 на 1 тысячу женщин детородного возраста.

Данная программа войдет в национальный проект "Демография". В него включили федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей — содействие занятости женщин", "Старшее поколение" и "Новая физическая культура населения". Всего на реализацию национального проекта "Демография" планируется выделить порядка 3,5 триллиона рублей, сообщил в июле российский премьер Дмитрий Медведев.