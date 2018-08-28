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Российский лидер Владимир Путин прибыл в Новосибирск, где на вторник у президента запланировано участие в международном форуме "Технопром-2018", передает ТАСС.

Накануне, 27 августа, Путин посетил Кемеровскую область, где осмотрел разрез "Черниговский" и провел заседание комиссии по ТЭК, а также другие мероприятия.

В пресс-службе Кремля отметили, что во вторник, 28 августа, президент выступит на пленарном заседании "Технопрома-2018" и осмотрит стенды на выставке технологического развития. "Основная тема форума в этом году — содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких "интеллектуальных" технологий в традиционных отраслях промышленности", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Также в связи с грядущим 1 Сентября часть программы президента в Новосибирске посвятят вопросам образования. В частности, глава государства оценит качество подготовки учебных заведений области к новому учебному году. "Итоги рабочей поездки будут подведены на встрече с врио губернатора Андреем Травниковым", — добавили в Кремле.

В предыдущий раз Путин посещал Новосибирск с рабочей поездкой в феврале, когда он, в частности, провел заседание Совета по науке и образованию.

После работы в Новосибирске президент прибудет в Омскую область, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства и ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки города.