Фото: youtube.com

Телеканал RT опубликовал на своем YouTube-канале запись, сделанную в ходе отдыха российского лидера Владимира Путина на Енисее в Туве. Об этом пишет РБК.

В опубликованном ролике видно, как Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым плывет на лодке по реке, гуляет по горам и собирает ягоды.

Также глава государства понаблюдал за дикими косулями. Его пресс-секретарь Дмитрия Пескова рассказал, что Путин провел в Туве два дня.

В августе прошлого года президент также посещал Туву. Тогда его помимо Шойгу сопровождал глава республики Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. Тогда Путин катался на квадроцикле и занимался подводной рыбалкой. При этом он смог поймать щуку.