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Новости

Более 4 млрд рублей хотят выделить власти на развитие туризма в РФ

, ИА "Амител"
Около половины суммы уйдет на распространение рекламы о туризме

Фото: http://st.vkonline.ru

Власти собираются потратить свыше 4 миллиардов рублей на развитие туризма в РФ. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Известия" и соответствующую целевую программу.

Уточняется, что 2,5 миллиарда будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Издание отмечает, что программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)", в частности, подразумевает распространение социальной рекламы о туризме в РФ по всему миру и внутри страны. На это будет потрачено около 2,2 миллиарда рублей.

Также власти собираются организовывать туристские форумы, выставки и иные мероприятия.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.08.2018 09:06
- гость -

Мда, лучше бы достроили долгострои, или кто то рекламное агенство открыл?

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