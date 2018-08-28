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Власти собираются потратить свыше 4 миллиардов рублей на развитие туризма в РФ. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Известия" и соответствующую целевую программу.

Уточняется, что 2,5 миллиарда будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Издание отмечает, что программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)", в частности, подразумевает распространение социальной рекламы о туризме в РФ по всему миру и внутри страны. На это будет потрачено около 2,2 миллиарда рублей.

Также власти собираются организовывать туристские форумы, выставки и иные мероприятия.