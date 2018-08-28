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Российским студентам присвоят военное звание без призыва в армию

, ИА "Амител"
Для этого учащиеся должны будут поступить в учебные военные центры

Фото: sibsutis.ru

Студенты вузов смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы. В Сибири стартует новый эксперимент, пишут "Известия", ссылаясь на Минобороны РФ.

Учащиеся институтов без военных кафедр смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах. Первый УВЦ уже заработал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ), где на двух военных кафедрах будут обучаться студенты не только СФУ, но и других вузов.

Студенты будут посещать УВЦ раз в неделю. После окончания обучения им будут выдавать гражданские дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности выпускника. После присяги учащиеся получат звание сержантов или рядовых запаса.

Выпускники не будут подлежать призыву в армию, но смогут служить, подписав по своему желанию контракт с оборонным ведомством. Первоначальный оклад выпускника будет составлять 20 тысяч рублей, не считая выплат на аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку и ряда других льгот. После трех лет службы специалист вступит в ипотечную программу МО РФ. Зарплата будет увеличиваться ежегодно. В итоге с учетом всех выплат сержант сможет зарабатывать до 70 тысяч рублей.

Систему собираются затем внедрить по всей России. Обучение будет оплачиваться Минобороны. По мнению экспертов, подобная система позволит создать глубокий резерв военных кадров с высшим техническим образованием, а также будет выгодна регионам благодаря появлению в них новых рабочих мест.

Издание напоминает, что в августе глава государства подписал закон о замене военных кафедр на УВЦ. Он вступит в силу в феврале 2019 года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.08.2018 10:18
- гость -

картонные танки и такие же картонные военные

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