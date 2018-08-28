Торжественная линейка в Алтайском государственном техническом университете по случаю Дня знаний состоится 1 сентября в 13.00 на "сковородке". На построение выйдут более двух тысяч первокурсников АлтГТУ. В университете отмечают, что мероприятие станет самым массовым за последние несколько лет.

Для участников подготовлена праздничная программа. Студентов поздравят ректор Андрей Марков и специально приглашенные гости. Запланированы выступления вокальных коллективов вуза. Во время мероприятия ректор и первокурсники отпустят в небо воздушные шары. Организаторы обещают сюрпризы для всех участников события.

Добавим, АлтГТУ им. И.И. Ползунова остается лидером среди региональных вузов по количеству бюджетных мест. В этом году Алтайскому государственному техническому университету (включая филиалы) было выделено почти две тысячи бюджетных мест по различным направлениям подготовки (специальностям), уровням и формам обучения.

Университет завершает бюджетный набор. Впереди зачисление на заочную форму на программы бакалавриата, которое состоится 31 августа. Среди зачисленных в головной вуз на бюджетные места на программы бакалавриата и программы специалитета около 200 человек имеют аттестаты или дипломы колледжа с отличием.

Для поступления на внебюджет заочной формы обучения на программы среднего профессионального образования заявления принимаются до 27 сентября (если предстоит пройти вступительные испытания – до 21 сентября).

Как отмечает приемная комиссия Алтайского государственного технического университета, всего было подано около 10 тысяч заявлений: "Большим спросом у абитуриентов пользовались образовательные программы сферы IT, транспортной сферы, программы машиностроительной, строительной, пищевой, энергетической, химической отраслей. Значительно вырос проходной балл на "инженерные" программы обучения".