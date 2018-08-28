Фото: kirov-portal.ru
Барнаульских автомобилистов предупреждают об отключении светофоров 28 августа на Змеиногорском тракте и пересечении улицы Гоголя с проспектом Красноармейским.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением плановых ремонтных работ 28 августа будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках улично-дорожной сети города:
- Змеиногорский тракт, 104 (с 10:30 до 12:00);
- пересечение улицы Гоголя с проспектом Красноармейским (с 09:00 до 12:00).
Участников дорожного движения призывают соблюдать требования дорожных знаков.
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