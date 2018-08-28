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Российский лидер Владимир Путин, который накануне, 27 августа, совершил рабочую поездку в Кемеровскую область, после встречи с врио главы региона Сергеем Цивилевым поговорил по телефону с экс-губернатором Аманом Тулеевым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Путин во время разговора справился о здоровье Тулеева, "а также пожелал бывшему губернатору всего самого доброго".

Напомним, Тулеев занимал пост губернатора около 21 года и был одним из губернаторов-долгожителей. Он подал в отставку 1 апреля после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами пожара, произошедшего 25 марта, стали 60 человек.