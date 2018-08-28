Фото: vk.com/barneos22
Легковой автомобиль насмерть сбил лося под Барнаулом в ночь на вторник, 28 августа, сообщили пользователи социальных сетей.
"На Змеиногорском тракте между поселками Бельмесево и Конюхи водитель на автомобиле Toyota Platz сбил лося. Пострадавших среди людей нет. Лось погиб", — проинформировали в паблике "Инцидент Барнаул".
Об этом же происшествии сообщили и в паблике Barnaul 22, где появились фотографии с места ДТП.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информации об аварии в ведомстве пока нет.
Комментарии
водитель попал на деньги, большие...
нехрен гнать со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видиш