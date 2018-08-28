Акция "Скажи раку нет" состоялась в субботу, 25 августа, в Диагностическом центре Алтайского края. На прием к гинекологам-маммологам пришли 192 женщины. Кроме осмотра пациенткам провели диагностические исследования. В частности, были проведены 93 маммограммы, 15 пункций под контролем УЗИ и 114 УЗИ-исследований молочных желез. У 16 женщин из числа осмотренных специалисты медучреждения выявили предраковые заболевания молочной железы.

Отметим, что подобные акции проходят в Алтайском крае регулярно. Пациентов проверяют на разные виды рака совершенно бесплатно. Так, 11 августа в онкологическом центре "Надежда" проходило мероприятие, направленное на выявление онкологических заболеваний мужской мочеполовой системы. Кроме того, в различных медучреждениях (как бюджетных, так и коммерческих) жителей региона проверяют на меланому.