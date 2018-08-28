Фото: infreactor.org
Министр энергетики России Александр Новак прибыл с рабочим визитом в столицу Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Барнауле представитель федерального кабмина проведет совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
В мероприятии примут участие руководители и специалисты министерств и ведомств РФ, а также представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса и руководители органов власти регионов Сибири, курирующие вопросы развития энергетики.
Комментарии
в Рубцовск его надо отправить
вот почему орала сирена рано утром, мешая спать, когда еще 8 не было.
чё за епрст,.. мода московская такая, перекрывать дороги и орать в матюгальник, а? тихо проехать нельзя что-ли? нет, весь город должен знать что шишку везут...
друган приехал
Будет с кем в баскетбол поиграть
что ездить. всё уже украдено и разорено.думают, вдруг что осталось - с такими предприимчивыми правителями ни чего не уцелеет а уж тем более ни чего путнего не создадут, только ТРЦ,налоги ,запреты и штрафы- всё что даёт власть народу.