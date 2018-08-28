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Министр энергетики России Александр Новак прибыл с рабочим визитом в столицу Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Барнауле представитель федерального кабмина проведет совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

В мероприятии примут участие руководители и специалисты министерств и ведомств РФ, а также представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса и руководители органов власти регионов Сибири, курирующие вопросы развития энергетики.