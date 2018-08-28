Фото: rvio.histrf.ru
Неизвестные совершили попытку нападения на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Одного из нападавших застрелили, остальные скрылись, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
Уточняется, что военный, выполнявший обязанности часового, "применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул". Отмечается, что неизвестные не реагировали на предупреждения часового и предупредительный выстрел. После того, как один нападавший был застрелен, остальные скрылись.
Представители ВВО отметили, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ".
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 августа. Местные СМИ пишут, что после остановки воинского эшелона на станции между военными и местными жителями произошел конфликт, в результате которого двое солдат получили ранения и побежали к вагону-госпиталю, а местные решили их догнать.
Комментарии
почему то государство имеет право защищать свою собственность, почему же у граждан нет такого права по защите своей собственности?!
28.08.2018 10:09
- гость -
патамучто вдруг на вашу собственность покушается сонык депутата или какого чиновника или прочего неприкасаемого, а он веть от обычного человека ничем не отличается, а вы его покоцаете или недайбох грохните защищая свою собственность или себя -а это не порядок его должен
отмазатьсудить наш справедливый и беспристрасный суд, а на вас и вашу собственность плевать, точнее она у вас походу временно пока на неё не положил глас ктото красивее вас