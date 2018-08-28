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Неизвестные совершили попытку нападения на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Одного из нападавших застрелили, остальные скрылись, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Уточняется, что военный, выполнявший обязанности часового, "применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул". Отмечается, что неизвестные не реагировали на предупреждения часового и предупредительный выстрел. После того, как один нападавший был застрелен, остальные скрылись.

Представители ВВО отметили, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ".

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 августа. Местные СМИ пишут, что после остановки воинского эшелона на станции между военными и местными жителями произошел конфликт, в результате которого двое солдат получили ранения и побежали к вагону-госпиталю, а местные решили их догнать.