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Новости

Автобус задавил мужчину, лежавшего на шоссе Ленточный бор в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария произошла в ночь на вторник, 28 августа

Фото: novosti-saratova.ru

В Барнауле мужчина погиб в результате наезда автобуса в ночь на вторник, 28 августа.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около часа ночи в районе второго километра шоссе Ленточный бор.

"Предварительно установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ 52564, в пути следования допустил наезд на пешехода-мужчину 1996 года рождения, который лежал на проезжей части. Автобус дежурного маршрута в момент происшествия двигался без пассажиров. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", — отмечают в Госавтоинспекции.

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.08.2018 10:34
- гость -

Фото: novosti-saratova.ru


Чё за?

0  0
28.08.2018 10:35
- гость -

Нормально так вздремнул...

0  0
28.08.2018 10:37
- гость -

уснул? проснулся мертвым

0  0
28.08.2018 10:56
- гость -


28.08.2018 10:34
- гость -
Фото: novosti-saratova.ru
Чё за?

Пора привыкнуть. Амик "удобряет" новости почти всегда левыми фотографиями.
Тратят время на информационный мусор, водящий читателя в заблуждение.
Бедный читатель пытается по фото разглядеть детали, получить дополнительную информацию. Но это все не имеет смысла.

0  0
28.08.2018 10:59
- гость -


28.08.2018 10:56
- гость -


Тебе так хочется посмотреть на кровь на асфальте и размазанные кишки?

0  0
28.08.2018 11:00
Злая гостья

А он там чего лежал-то?

0  0
28.08.2018 11:09
Гость

10.56. Действительно, бедные читатели, не рассмотрели кишки на фото. Как жить-то теперь дальше

0  0
28.08.2018 11:24
месный

нехрен гнать со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь

0  0
28.08.2018 11:24
10.56

Я не про конкретно эту новость. А вообще. Фото почти всегда левые.
А рассмотреть можно место аварии, знаки, помехи, автобус (вдруг знакомый?) и т.д.
Это у вас одни кишки в голове.

0  0
28.08.2018 11:27
гость

Зачем в 22 года лежать ночью в Ленточном бору?

0  0
28.08.2018 11:28
lawyer

А если бы там бревно лежало? Гнать на автобусе в ночную пустоту, не имея возможности остановиться при опасности?

0  0
28.08.2018 11:34
- гость -


Злая гостья
А он там чего лежал-то?

Тогда не пешеход.

0  0
28.08.2018 11:37
гость

Тогда не пешеход.

Лежебока?

0  0
28.08.2018 11:40
гость

Да, если бы он наехал на бревно, всем было бы лучше. Но бревно видно лучше. Яму в свете фар почти не видно, поэтому ее огораживают и флажками помечают. А тут лежал, не огороженный, без светоотражателей, может водила отмажется?

0  0
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