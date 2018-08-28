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В Барнауле мужчина погиб в результате наезда автобуса в ночь на вторник, 28 августа.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около часа ночи в районе второго километра шоссе Ленточный бор.

"Предварительно установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ 52564, в пути следования допустил наезд на пешехода-мужчину 1996 года рождения, который лежал на проезжей части. Автобус дежурного маршрута в момент происшествия двигался без пассажиров. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", — отмечают в Госавтоинспекции.

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.