Фото: novosti-saratova.ru
В Барнауле мужчина погиб в результате наезда автобуса в ночь на вторник, 28 августа.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около часа ночи в районе второго километра шоссе Ленточный бор.
"Предварительно установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ 52564, в пути следования допустил наезд на пешехода-мужчину 1996 года рождения, который лежал на проезжей части. Автобус дежурного маршрута в момент происшествия двигался без пассажиров. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", — отмечают в Госавтоинспекции.
В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Фото: novosti-saratova.ru
Чё за?
Нормально так вздремнул...
уснул? проснулся мертвым
28.08.2018 10:34
- гость -
Фото: novosti-saratova.ru
Чё за?
Пора привыкнуть. Амик "удобряет" новости почти всегда левыми фотографиями.
Тратят время на информационный мусор, водящий читателя в заблуждение.
Бедный читатель пытается по фото разглядеть детали, получить дополнительную информацию. Но это все не имеет смысла.
28.08.2018 10:56
- гость -
Тебе так хочется посмотреть на кровь на асфальте и размазанные кишки?
А он там чего лежал-то?
10.56. Действительно, бедные читатели, не рассмотрели кишки на фото. Как жить-то теперь дальше
нехрен гнать со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь
Я не про конкретно эту новость. А вообще. Фото почти всегда левые.
А рассмотреть можно место аварии, знаки, помехи, автобус (вдруг знакомый?) и т.д.
Это у вас одни кишки в голове.
Зачем в 22 года лежать ночью в Ленточном бору?
А если бы там бревно лежало? Гнать на автобусе в ночную пустоту, не имея возможности остановиться при опасности?
Злая гостья
А он там чего лежал-то?
Тогда не пешеход.
Тогда не пешеход.
Лежебока?
Да, если бы он наехал на бревно, всем было бы лучше. Но бревно видно лучше. Яму в свете фар почти не видно, поэтому ее огораживают и флажками помечают. А тут лежал, не огороженный, без светоотражателей, может водила отмажется?