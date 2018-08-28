Фото: Пресс-служба президента России
На официальном сайте президента России Владимира Путина появились фотографии с его отдыха в Туве. На них президент предстает в походных одеждах в сопровождении директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселёва, главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола, министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.
Напомним, Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Кемеровскую область 27 августа, а перед этим провёл выходные в Республике Тыва на Енисее.
Комментарии
ну и что нам от этой информации сходил-прокатился вот "новость"
а туристический сбор с отдыхающих взяли?
медведь то что его не схавал
Внимания заслуживает походный стиль президента России: футболки с надписями "Армия России", лихая ковбойская шляпа, удобная куртка, подозрительно похожая на модель из коллекции Abercrombie & Fitch, штаны с подтяжками — ну прямо Индиана Джонс!