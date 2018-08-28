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Строительную фирму зятя Трампа оштрафовали за подделку документов

, ИА "Амител"
Сумма взыскания с Kushner Companies составила 210 тысяч долларов

Фото: assets.bwbx.io

Работающая в сфере недвижимости компания из США, принадлежащая семье Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа, оштрафована на 210 тысяч долларов за подделку документов на проведение строительных работ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на The New York Times.

По данным газеты, нью-йоркский департамент недвижимости выявил 42 случая нарушений, при которых фирма Kushner Companies указывала недостоверные данные в заявках на проведение строительных работ в 17 жилых зданиях. В них проживали десятки человек, в отношении которых была установлена фиксированная арендная плата и которые подпадали под действующие в Нью-Йорке законы, запрещающие домовладельцам повышать оговоренную ренту.

Сообщается, что Kushner Companies в документах утверждала, что в этих купленных ею домах либо вообще нет жильцов, либо же в их договорах отсутствует пункт о фиксированной квартплате. Затем фирма начинала в таких строениях ремонтные работы, вынуждая многих жильцов переселяться в другие дома, в том числе из-за постоянного шума и строительной пыли. После этого, как выяснили власти, компания сильно повышала арендную плату в таких домах.

Подобные нарушения департамент недвижимости выявил за скупавшим жилые дома инвестиционным фондом, который принадлежит Майклу Коэну, экс-адвокату Трампа. В его случае речь идет как минимум о трех жилых зданиях в нью-йоркском Манхэттене.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Kushner Companies на предмет того, пыталась ли она использовать в своих интересах программу привлечения зарубежных инвестиций путем выдачи определенной категории виз богатым иностранцам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.08.2018 11:30
гость

Вот что отличает работающие законы там, у них нет не прикасаемых!!! Зато у нас единоличное правление, захарченки, чайки, медведевы - и все неприкасаемые, не партия а прямо конвейр взяточников и казнокрадов.

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