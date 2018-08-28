Фото: kfu-online.ru
Продажу алкогольной продукции запретят в Барнауле 9 сентября, когда в краевой столице пройдет День города, а также состоятся выборы губернатора.
Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление №1422 "О подготовке и праздновании Дня города Барнаула".
В плане подготовки и празднования Дня города под пунктом №10 значится "проведение организационной работы с торговыми предприятиями города по недопущению продажи алкогольной продукции во время праздничных мероприятий".
Ответственными за исполнение данных мероприятий являются комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, а также администрации районов города и УМВД России по городу Барнаулу (по согласованию).
Напомним, что в этом году Барнаул отмечает свое 288-летие.
Ограничение продажи алкоголя во время этого праздника является традиционной мерой.
Комментарии
А как же обмыть Витю?
недоработка, надо организовать выездную торговлю на избирательных участках ))
Раньше было "рекомендовать", теперь - "не допущать".
Я сам решу каким он у меня будет, благо пить пока не запрещают.
Да, Алтайские коммунисты на этих выборах удивили
Алтайские коммунисты на этих выборах удивили
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Как в очередной раз выяснилось, КПРФ - это отделение ЕдРа, всё делается свыше по указке.
всё равно нажрусь