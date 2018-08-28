Вторник, 28 Август, 12:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,4
€ 78,23
465364
21°
Обь
134см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Названы регионы с самым дешевым "школьным набором"

, ИА "Амител"
В 17 регионах России снизились цены на школьные товары

Фото: neonia.se

Аналитическая служба компании FinExpertiza выяснила стоимость подготовки ребенка к школе в разных регионах. В "школьный набор" вошли повседневная и спортивная одежда, обувь и ранцы, канцелярские товары, учебные пособия и букет цветов, пишет "Российская газета".

В целом по стране "школьный чек" в 2018 году составил 11 397 рублей. При этом девочек собрать в школу дороже почти на 700 рублей (11 713 против 11 082 для мальчиков).

По сравнению с 2017 годом средние расходы семьи на подготовку к школе выросли на 3,76%. При этом в 17 регионах "школьный набор" подешевел.

Больше всего — в Магаданской области, которая в 2017-м входила в тройку самых дорогих регионов (стоимость набора для школьника здесь сократилась на 21,21%). За ней следуют Хакасия (на 14,09%) и Кабардино-Балкария (на 9,08%).

Дешевле всего оказалось собрать ребенка в школу в Ингушетии, для этого нужно 8 614 рублей, несмотря на то, что за год "школьный чек" вырос на 9,49%. В число регионов с минимальной стоимостью "школьного набора" в этом году вошли также Омская область, Калмыкия, Орловская и Костромская области, Саратовская и Волгоградская области.

Дороже всего собирать школьников в Камчатском крае. Родителям придется выложить в среднем 15 810 рублей, что на 7,92% больше прошлогодних затрат. В пятерку самых дорогих регионов также вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Хабаровский край.

Издание заключает, что разница в расходах родителей на покупку одинакового набора предметов в самом дорогом и самом экономичном регионе составляет 7196 рублей, что меньше показателей 2017 года (7622 рубля). 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День знаний-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:12
ДТП с участием авто под управлением девушек осложнило движение в Барнауле 2
12:04
В ВЭБе спрогнозировали курс рубля до конца 2018 года 1
11:50
Инновационные скрепления шпал с трамвайными рельсами тестируют в Барнауле 1
11:32
Названы регионы с самым дешевым "школьным набором" 0
11:21
День выборов в Барнауле будет безалкогольным 7
11:13
Канал HBO показал первые кадры нового сезона "Игры престолов" 0
11:01
Фотографии с отдыха Владимира Путина в Республике Тыва 3
10:49
Один шаг до онкологии: врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 1
10:34
Строительную фирму зятя Трампа оштрафовали за подделку документов 1
10:30
Яркий и красивый: выбираем идеальный букет цветов к 1 сентября 0
10:21
Автобус задавил мужчину, лежавшего на шоссе Ленточный бор в Барнауле 14
10:13
Глава Минэнерго России Александр Новак прибыл в Барнаул 5
10:05
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье 7
09:51
Легковой автомобиль насмерть сбил лося под Барнаулом 3
09:40
Рекордное количество первокурсников выйдет на линейку 1 сентября в АлтГТУ 1
09:35
Путин пожелал Тулееву "всего доброго" во время телефонного разговора 2
09:22
Светофоры отключают в Барнауле на Змеиногорском тракте и улице Гоголя 0
09:15
Экс-подполковник из США рассказал, почему Америка теряет мировое господство 0
09:08
Загоревшийся автомобиль в Новоалтайске тушили семь человек 0
09:00
Работники "Росводоканал Барнаул" участвуют в конкурсе "Мастер-2018" 0
08:58
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 1
08:45
Барнаульцев призывают помочь собрать в школу детей из малоимущих семей 15
08:42
Российским студентам присвоят военное звание без призыва в армию 3
08:21
Более 4 млрд рублей хотят выделить власти на развитие туризма в РФ 1
08:17
Где приобрести электротехническую продукцию по выгодным ценам? 0
08:06
В Барнауле строят первый жилой комплекс с "двором для людей" 9
07:50
Охраняемую квартиру с витражной лоджией продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
07:34
Проектирование будущего: кто и как в Барнауле применяет BIM-технологии 0
07:27
Спецкомиссия возьмет на себя отстающий по ЖКХ алтайский муниципалитет 2
07:19
Проблемному ЖК "Демидов Парк" сменили подрядчика за полгода до сдачи 5
07:03
Как стоматологи лечат головную боль и потерю слуха 0
06:48
Уникальность, персонализация и видео: о трендах в digital-маркетинге 0
06:32
Краб обжарил меня, или Крайне забавное "русское" меню во вьетнамском кафе 3
06:17
Тепло и дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 августа 0
06:01
Пустыня, вампиры и инопланетяне: Барнаул и Сибирь глазами Голливуда 3
05:03
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве 7
04:07
"Мегафон" вернул безлимитный доступ в интернет 2
03:08
МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов 1
02:04
Владимир Путин прибыл в Новосибирск 0
01:09
Минздрав предлагает потратить 3 миллиарда рублей на пропаганду ЗОЖ 0
00:19
В проекте "Кортеж" Путина появится новая модель 2
23:59
Боярский подтвердил участие в съемках продолжения "Гардемаринов" 1
23:41
Защитные меры от санкций на госдолг разработали в РФ 0
23:23
Основатель Pink Floyd попал в базу данных сайта "Миротворец" 0
22:58
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу 0
22:39
В Сети высмеяли наряд главы МИД Украины во время выступления в Донбассе 0
22:21
В Сети появился трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив" 0
21:57
Суд отклонил первый иск о взыскании убытков из-за блокировки Telegram 0
21:41
Bloomberg рассказал о трех новых моделях iPhone 0
21:21
В Барнауле возбудили дело о смерти мужчины после отказа в госпитализации 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.