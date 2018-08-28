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Аналитическая служба компании FinExpertiza выяснила стоимость подготовки ребенка к школе в разных регионах. В "школьный набор" вошли повседневная и спортивная одежда, обувь и ранцы, канцелярские товары, учебные пособия и букет цветов, пишет "Российская газета".

В целом по стране "школьный чек" в 2018 году составил 11 397 рублей. При этом девочек собрать в школу дороже почти на 700 рублей (11 713 против 11 082 для мальчиков).

По сравнению с 2017 годом средние расходы семьи на подготовку к школе выросли на 3,76%. При этом в 17 регионах "школьный набор" подешевел.

Больше всего — в Магаданской области, которая в 2017-м входила в тройку самых дорогих регионов (стоимость набора для школьника здесь сократилась на 21,21%). За ней следуют Хакасия (на 14,09%) и Кабардино-Балкария (на 9,08%).

Дешевле всего оказалось собрать ребенка в школу в Ингушетии, для этого нужно 8 614 рублей, несмотря на то, что за год "школьный чек" вырос на 9,49%. В число регионов с минимальной стоимостью "школьного набора" в этом году вошли также Омская область, Калмыкия, Орловская и Костромская области, Саратовская и Волгоградская области.

Дороже всего собирать школьников в Камчатском крае. Родителям придется выложить в среднем 15 810 рублей, что на 7,92% больше прошлогодних затрат. В пятерку самых дорогих регионов также вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Хабаровский край.

Издание заключает, что разница в расходах родителей на покупку одинакового набора предметов в самом дорогом и самом экономичном регионе составляет 7196 рублей, что меньше показателей 2017 года (7622 рубля).