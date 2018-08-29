Сегодня в Барнауле работают 27 спортивных школ, училище олимпийского резерва, 120 спортивных клубов, более 50 фитнес-клубов. При этом по уровню инфраструктуры краевая столица заметно отстает от многих крупных городов Сибирского федерального округа. Многие спортивные объекты строились десятки лет назад, а новых практически не появлялось. Недавно из-за аварийного состояния были закрыты Дворец зрелищ и спорта и тир школы олимпийского резерва, где тренировался барьерист Сергей Шубенков. Amic.ru предположил, какие еще объекты в городе нуждаются в ремонте и закрытие которых может создать проблемы.

Дворец зрелищ и спорта

Здание было построено в 1966 году на месте изрезанного оврагами пустыря. С 1967 по 2005 год во Дворце спорта проводила домашние игры хоккейная команда "Мотор". Во Дворце спорта находится площадка с искусственным льдом и зрительный зал на 3800 мест.

За это время в здании не было проведено ни одного капитального ремонта. Летом 2018 года суд принял решение закрыть Дворец спорта из соображений безопасности. Объект находится в частной собственности. Скорее всего, осенью его вновь откроют, и команда "Алтай" вернется на свой родной лед. Сейчас обсуждается вопрос о строительстве нового ледового дворца для хоккейной команды, который станет тренировочной базой для "Алтая", а также воспитанников школы. При этом в нем невозможно будет проводить матчи ВХЛ. Учитывая, что через 5-7 лет встанет вопрос о закрытии Дворца спорта на реконструкцию, Алтайский край может остаться без большого хоккея.

Спорткомплекс "Обь"

Спортивный комплекс "Обь" был построен в 1984 году. Большой бассейн 50 на 25 метров считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" — один из крупнейших в Западной Сибири спортивных комплексов, который посещают 500 тысяч человек ежегодно. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису. Проходят занятия по шейпингу, бодибилдингу. Однако более чем за 30 лет в комплексе почти не было ремонта. В ближайшие 10 лет вопрос об этом наверняка встанет.

Стадион "Динамо"

Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли.

В 1941 году стадион был реконструирован: построены трибуны для зрителей, новое футбольное поле, гаревая дорожка. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века. Тогда после масштабной реконструкции уложили новый газон с дренажным покрытием, а также создали душевые, раздевалки, судейские комнаты, теннисный корт. Сегодня стадион нуждается в новой реконструкции: некоторые трибуны уже представляют опасность для болельщиков. Решать проблему придется уже новому руководителю спортивного общества "Динамо". При этом уже этим летом рядом со стадионом убрали торговые павильоны.

Стадион "Коммунальщик"

Сейчас будущее женской команды по хоккею на траве туманное. Не секрет, что она испытывает финансовые трудности и может в ближайшее время прекратить существование. После пожара на стадионе "Коммунальщик" встал вопрос о новой арене для команды. Однако это так и осталось утопией: сразу несколько новостроек появятся в районе улиц Взлетная и Малахова в Барнауле. Так, на месте сгоревшего год назад ХК "Коммунальщик" (ул. Малахова, 134) начинают очищать площадку от оставшихся конструкций. Уже известно, что компания "Жилищная инициатива" построит там 25-этажное здание.

СК "Победа"

С одной стороны, это самая современная спортивная площадка в городе. Комплекс был торжественно открыт в январе 2010 года. На сегодняшний день там занимаются более 1000 человек. Работают секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, боксу, дзюдо, самбо, гиревому спорту, карате, аэробике. Здесь же тренируются и проводят домашние матчи волейбольная команда "Университет" и баскетбольный клуб "АлтайБаскет". Однако не все так гладко. Двум командам сложно делить зал. Волейбольной команде нужно специальное ПВХ-покрытие, которое стоит около 2 миллионов рублей. Уже два года команда вынуждена платить штраф из-за нарушения технического регламента. Таким образом, покупка этого покрытия со временем просто необходима.

Бассейн "Дельфин"

В Бийске также есть несколько объектов, которые нуждаются в ремонте. В начале года в бассейне "Дельфин" обрушился потолок, здание находилось в ужасном состоянии. Уже решен вопрос о его ремонте. Бийские власти направят на это около 10 миллионов рублей.

Стадион "Прогресс"

Бийск не может похвастаться спортивными достижениями. "Прогресс" уже давно собственники разбирают по кирпичикам. А ведь в советские годы именно здесь проходили самые масштабные спортивные и культурные городские мероприятия. Территория и сами сооружения стадиона "Прогресс" с 1993 года не являются муниципальной собственностью. При этом сейчас там все заросло травой, трибуны уже давно развалились, и все это напоминает декорации к военным фильмам. Некоторое время назад ожидалось, что спортивный объект будет снесен и на его месте появится новостройка. Однако сейчас городские власти намерены выкупить недвижимость и дать стадиону вторую жизнь.

Стадион "Локомотив"

Еще несколько лет назад по стадиону в центре Барнаула бегали легкоатлеты, проводились различные соревнования. Сейчас объект разрушен, а его стены являются архитектурным памятником и имеют историческую ценность. Сносить стадион нельзя, но частные инвесторы, которые несколько лет назад выкупили объект, намерены здесь построить современный жилищный комплекс.