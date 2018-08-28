Фото: МУП "Горэлектротранс"
Барнаульское муниципальное унитарное предприятие "Горэлектротранс" тестирует инновационные скрепления шпал с рельсами — новацию уже апробировали на участке проспекта Красноармейского.
Как сообщает пресс-служба "Горэлектротранса", к сотрудникам предприятия обратились специалисты компании "Современные рельсовые скрепления" с предложением протестировать новый способ скрепления шпал: вместо железных клемм с закрученными болтами установить специальные конструкции из металла и пластика.
Такая технология отличается легкостью в установке, отсутствием необходимости сезонного обслуживания, а также устойчивостью к динамическим нагрузкам и вибрациям. Все это приводит к повышению надежности и долговечности.
В данный момент более 40 бетонных и 20 деревянных шпал с новыми скреплениями установили на одном из сложных участков рельсового полотна с высокой интенсивностью движения на проспекте Красноармейском.
В "Горэлектротрансе" намерены проанализировать, насколько хорошо будут служить данные скрепления в различных погодных условиях. Также будет просчитана экономическая целесообразность этой технологии.
Если эффект будет положительным, то планируется рассмотреть вопрос об установке новых скреплений на трамвайных путях города.
Комментарии
инновационое если только для Барнаула, такое скрепление в европе применяют уже больше 20 лет