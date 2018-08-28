Фото: МУП "Горэлектротранс"

Барнаульское муниципальное унитарное предприятие "Горэлектротранс" тестирует инновационные скрепления шпал с рельсами — новацию уже апробировали на участке проспекта Красноармейского.

Как сообщает пресс-служба "Горэлектротранса", к сотрудникам предприятия обратились специалисты компании "Современные рельсовые скрепления" с предложением протестировать новый способ скрепления шпал: вместо железных клемм с закрученными болтами установить специальные конструкции из металла и пластика.

Такая технология отличается легкостью в установке, отсутствием необходимости сезонного обслуживания, а также устойчивостью к динамическим нагрузкам и вибрациям. Все это приводит к повышению надежности и долговечности.

В данный момент более 40 бетонных и 20 деревянных шпал с новыми скреплениями установили на одном из сложных участков рельсового полотна с высокой интенсивностью движения на проспекте Красноармейском.

В "Горэлектротрансе" намерены проанализировать, насколько хорошо будут служить данные скрепления в различных погодных условиях. Также будет просчитана экономическая целесообразность этой технологии.

Если эффект будет положительным, то планируется рассмотреть вопрос об установке новых скреплений на трамвайных путях города.