Фото: kazanfirst.ru

Курс рубля к концу 2018 года может составить порядка 65-66 рублей за доллар. Прогноз зампреда, главного экономиста Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрея Клепача приводит Life.

"Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал. Я думаю, что около 65–66 отыграет (до конца года)", — заявил он, добавив, что это означает, что "отток капитала больше" прежних ожиданий.

При этом экономист отметил, что риск ослабления рубля сохраняется, но "ни для паники, ни для обвала" оснований нет.

Издание напоминает, что в понедельник, 27 августа, после вступления новых антироссийских санкций США, на открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 67,39 рубля, евро — до 78,16 рубля.