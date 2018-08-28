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Представители общественной комиссии в Барнауле оценили, как идут работы в Нагорном парке, а также обсудили его дальнейшую судьбу. В частности, там просят установить смотровые площадки с биноклями для того, чтобы любоваться красотами краевой столицы. Об этом говорится в новом выпуске программы "На первом плане. Барнаул".

Третий этап благоустройства, который ведётся в этом году по программе "Комфортная городская среда", должен финишировать в декабре. Общественники попросили подрядчика по возможности досрочно завершить основные мероприятия, чтобы из-за суровых погодных условий результат и качество не пострадали. По словам специалистов, большая часть работ уже выполнена.

Нагорный парк хотят сделать местом притяжения для людей всех возрастов. Для молодежи планируют сделать фотозоны, для детей – оборудовать игровую площадку. На территории предлагают развернуть торговлю сувенирами и продуктами питания.

Жителей города также волнует восстановление зеленого фонда. Сотни парковых деревьев пострадали во время урагана в июне. Поступило предложение провести акции по посадке деревьев, на которые пригласят горожан. В частности, к акции предлагают привлечь молодоженов, которые любят посещать лестницу в торжественный день.