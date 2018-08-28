Фото: livejournal.com

Полиция в Славгороде задержала мужчину 1960 года рождения, подозреваемого в угоне грузовика.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, автомобиль был остановлен экипажем ГИБДД для проверки документов.

"Документов на машину мужчина сотрудникам полиции не предоставил. К тому же оказалось, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудниками полиции предварительно было установлено, что машиной мужчина завладел неправомерно. По предварительным данным, грузовик он угнал с территории строительной базы, на которую две недели назад устроился работать сторожем", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент по факту угона возбуждено уголовное дело.