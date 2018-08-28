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Водителя "Яндекс-такси" в Барнауле судят по обвинению в совершении ДТП с шестью пострадавшими, в момент которого извозчик находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в краевой прокуратуре, авария произошла 3 мая этого года в селе Лебяжье.

"По версии следствия, трое мужчин вызвали "Яндекс-такси", на котором поехали домой. Двигаясь по улице Центральной села Лебяжье, водитель такси, в нарушение требований об ограничении скоростного режима в 40 километров в час, двигался со скоростью около 100 километров в час и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ 21120" под управлением женщины", — отмечают в надзорном ведомстве.

В результате аварии трем пассажирам такси – водителю "ВАЗ 21120" и двум малолетним детям – был причинен тяжкий вред здоровью.

Во время расследования было установлено, что таксист находился в состоянии наркотического опьянения.

Теперь виновнику аварии грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права управления транспортным средством до трех лет.