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Глава РФ Владимир Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв в развитии. Президент уверен, что именно от передовых технологий зависит жизнеспособность государств и их место в мире, передает ТАСС.
"По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия", — цитирует агентство заявление главы государства, сделанное на форуме "Технопром". Также президент объяснил, что поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых национальных приоритетов.
"Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей", — добавил Путин.
Президент считает, что на данный момент в мире происходят "быстрые технологические изменения, глобальная конкуренция за научное, индустриальное первенство". Он добавил, что знания и высокие технологии "определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность".
По мнению главы государства, проводить форум "Технопром" в Новосибирске — это правильно. Он назвал город одним из важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров России, где сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные учреждения, всемирно известный новосибирский Академгородок с его мощным инновационным потенциалом. Путин считает, что форум поможет развитию российских технологий и их внедрению в практику.
Комментарии
Уже не догонишь. Уехали. К науке нужна база, производство. Советское наследие заканчивается. Пессимист.
С 8 утра до 10 - подвиг
Путин: Россия способна совершить научно-технологический прорыв.....Эх,хорошо бы,а то мы в последние годы если что и совершаем, - то как тузик грелку рвём здравый смыл!
Бесстыдно несёт очередной бред на фоне падающего рубля, снижения доходов, растущих цены, тарифов и налогов, ухудшения качества продуктов и товаров.
вполне возможно и совершить прорыв. только придется все старые выпуски "Техники моодежи" и "Моделиста конструктора" поднимать.
Такого прорыва, вот парадокс, в отсутствие демократии, свободных выборов, несменяемости власти - быть не может по определению...
Сможет, только нужно устранить антисоветский мятеж.
Прорывы, прорывы....
Очередное дно прорвёшь, вова?
скоро последние штаны прорвутся! Вот, это будет ПРОРЫВ!
Нужно тридцать раз повторить "экономический и научный прорыв" двадцать раз "нанотехнологии" и десять раз "эффективный менеджмент" - вот тогда страна попрет в светлое будущее.
Вы что ироды, всенародно избранном народному лидеру не верите???))))))))))))))))
28.08.2018 13:21
Виктор
а кто кого порвёт это мы ещё посотрим - говорила грелка накачанная до 200 атмосфер тузику.
Ага совершит Россия научно-технический прорыв, какже, пока на всех денежных местах сидят сынки/дочьки/зятьки/дружки - тоесть люди умеющие получать даваемую зарплату , а те кто реально работает получают гроши - будет прорыв, ага, только в другую страну где это ценят.
Португалию судя по всему мы уже обогнали по экономическому росту, создав 25 млн. рабочих мест