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Глава РФ Владимир Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв в развитии. Президент уверен, что именно от передовых технологий зависит жизнеспособность государств и их место в мире, передает ТАСС.

"По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия", — цитирует агентство заявление главы государства, сделанное на форуме "Технопром". Также президент объяснил, что поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых национальных приоритетов.

"Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей", — добавил Путин.

Президент считает, что на данный момент в мире происходят "быстрые технологические изменения, глобальная конкуренция за научное, индустриальное первенство". Он добавил, что знания и высокие технологии "определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность".

По мнению главы государства, проводить форум "Технопром" в Новосибирске — это правильно. Он назвал город одним из важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров России, где сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные учреждения, всемирно известный новосибирский Академгородок с его мощным инновационным потенциалом. Путин считает, что форум поможет развитию российских технологий и их внедрению в практику.