Фото: train-photo.ru

Атаковавшие воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье имели связи с криминальным миром. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

Уточняется, что в результате нападения был убит человек. Им оказался "смотрящий" (координатор криминальных групп — ред.) в районе по прозвищу "Жданчик" 1989 года рождения. Мужчина отмечал с друзьями день рождения в кафе рядом с вокзалом. У компании произошел конфликт с военнослужащими, которые зашли в магазин, после чего местные жители попытались прорваться к эшелону.

Агентство пишет, что в результате произошедшего именинник погиб, еще один человек был ранен.

Напомним, что инцидент произошел на станции Петровский завод в ночь на понедельник, 27 августа. Применить оружие пришлось часовому. Он застрелил одного из группы неизвестных, которые пытались напасть на эшелон.