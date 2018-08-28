Фото: train-photo.ru
Атаковавшие воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье имели связи с криминальным миром. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.
Уточняется, что в результате нападения был убит человек. Им оказался "смотрящий" (координатор криминальных групп — ред.) в районе по прозвищу "Жданчик" 1989 года рождения. Мужчина отмечал с друзьями день рождения в кафе рядом с вокзалом. У компании произошел конфликт с военнослужащими, которые зашли в магазин, после чего местные жители попытались прорваться к эшелону.
Агентство пишет, что в результате произошедшего именинник погиб, еще один человек был ранен.
Напомним, что инцидент произошел на станции Петровский завод в ночь на понедельник, 27 августа. Применить оружие пришлось часовому. Он застрелил одного из группы неизвестных, которые пытались напасть на эшелон.
Комментарии
Местное бакланье получило по седлу
13:37
Ты там служил?
То есть это не солдаты агрессивного блока НАТО совершили нападение? Ну слава Богу! Хотя заголовок жжёт, а дело было так, свободные от несения караула военнослужащие зашли в кафе( перекусить и выпить?), возник конфликт с местной шпаной, вояки не выдержав натиска побежали к воинскому эшелону, часовой увидев приближающегося гражданского шмальнул из автомата. Народ и армия ЕДИНЫ!
то есть просто разборки, а солдатики используя свое служебное положение без суда и следствия завалили обидчиков и за это им даже ничего не будет...
У Жданчика случился нежданчик
28.08.2018 14:04 - гость -
Сколько ходок за плечами? Разборка-не разборка, в голове должно быть одно - на воинский объект нападать нельзя. Не нравится поведение солдат - подавай в военную прокуратуру. Или у нас "пацанское" государство? Напал -получил пулю, всё нормально. Солдатику внеочередной отпуск на родину.