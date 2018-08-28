Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Барнаула приняли решение не ограничивать продажу алкоголя в День города, который будет праздноваться 9 сентября и совпадет с днем выборов губернатора Алтайского края.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что глава региональной столицы Сергей Дугин подписал постановление №1422 "О подготовке и праздновании Дня города Барнаула". В плане подготовки и празднования 288-летия города пунктом №10 значилось "проведение организационной работы с торговыми предприятиями города по недопущению продажи алкогольной продукции во время праздничных мероприятий".

Однако, как сообщили нашему порталу в городской администрации, в итоге принято решение не ограничивать продажу алкоголя. Это связано во многом с тем, что основные праздничные мероприятия стартуют в 19:00, а в 21:00 начнет действовать законодательно закрепленный запрет на реализацию спиртного.

Таким образом, идея ограничения продажи алкоголя в этот день выглядит нецелесообразной.

Также в мэрии отметили, что надеются на сознательность горожан, которые решат посетить праздничные мероприятия и воздержатся от горячительных напитков.