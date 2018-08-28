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Полиция в Барнауле задержала подозреваемого в надругательстве над девушкой, которое было совершено вечером 25 августа на проспекте Космонавтов.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера был задержан менее чем за двое суток после совершения преступления.

"Установить его личность в числе других проведенных полицейскими мероприятий помогла запись с камер видеонаблюдения. В результате принятых мер сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан гражданин 1991 года рождения", — уточняют в полиции.

Расследованием уголовного дела занимается краевое управление Следственного комитета.