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В московских автобусах разрешат платить за проезд банковской картой

, ИА "Амител"
Стоимость проезда в этом случае составит 40 рублей - это на 15 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя

Фото: yugtimes.com

Во всех автобусах и троллейбусах, где с 1 сентября снимут турникеты, за проезд можно будет рассчитаться банковской картой. Об этом пишет "Российская газета".

Издание пишет, что с 1 сентября весь наземный транспорт будет работать без турникетов. Вместо этого рядом с каждой дверью будет установлен валидатор для оплаты проезда.

Новые устройства умеют считывать "Тройки", соцкарты, билеты, а также карты с бесконтактными системами платежей PayPass, PayWave и другими.

В таком случае стоимость проезда составит 40 рублей — на 15 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя. При этом пассажиры смогут сэкономить свое время, а также время других людей и водителя. 

Сообщается, что новые валидаторы начали устанавливать в столице в 2017 году, к лету они работали, в частности, на 45 автобусных маршрутах, проходящих через спортивные объекты, задействованные в ЧМ по футболу, а также на маршрутах, популярных у болельщиков.

Всего к 1 сентября город закупил порядка 6,5 тыс. валидаторов.

Отмечается, что отмена турникетов сократила время посадки в автобус до 30 секунд, а поездки — на 20%.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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