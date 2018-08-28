Фото: wsbuzz.com

Подозреваемый в изнасиловании 20-летней девушки в Барнауле является уроженцем Кузбасса, но в настоящее время проживает в краевой столице, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, что преступление было совершено на проспекте Космонавтов вечером 25 августа. Как сообщили ранее в ГУ МВД по Алтайскому краю, вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Свою роль в установлении его личности сыграли камеры видеонаблюдения.

В данный момент установлено, что вероятным злоумышленником оказался 27-летний уроженец Кемеровской области, проживающий на территории города Барнаула.

"По версии следствия, в день совершения преступления подозреваемый возвращался с работы. Заметив идущую по дороге 20-летнюю девушку, он достал нож и, угрожая убийством, завел потерпевшую в безлюдное место, где изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - добавляют в Следственном комитете.

В ближайшее время в отношении мужчины будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлено обвинение. Правоохранителями также устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.