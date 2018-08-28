Фото: facebook.com

Украинский журналист Иван Казора на своей странице в Facebook рассказал о том, как пытался взять комментарий у главы государства Петра Порошенко по поводу его предвыборных обещаний. Об этом пишет "РИА Новости".

Казора напомнил, что президент обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из госбюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, проходящих через этот город.

Но, услышав вопрос, Порошенко резко схватил микрофон журналиста, закрыл его, опустил вниз, чтобы не было слышно, и сказал журналисту: "Ты выйдешь, я тебе расскажу". Затем охрана отгородила Казору от главы государства.

Также журналист сравнил с "верным вассалом" главу администрации Николаевской области.

"К нам подошел глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и, как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича", — добавил он.

Казора признался, что мог ожидать такой реакции на обычный вопрос от кого угодно, но не от президента.

"А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских", — посетовал журналист.