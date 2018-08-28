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Уголовное дело возбудил в Республике Алтай Следственный комитет в связи с гибелью двухлетней девочки, которая опрокинула на себя ведро с горячей водой.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 12 августа в селе Кокоря Кош-Агачского района девочка с родителями находилась в гостях у своей бабушки.

"Пожилая женщина в помещении кухни оставила на полу без присмотра ведро с горячей водой, которое малолетний ребенок опрокинул на себя, в результате чего девочка получила термические ожоги 29% площади тела второй и третьей степени. В тот же день малолетняя потерпевшая была доставлена в районную больницу, где ей оказана медицинская помощь, однако 24 августа 2018 года девочка скончалась", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования будет дана оценка действиям родителей и лиц, оставивших ребенка без присмотра, а также действиям медиков на предмет квалифицированного и своевременного оказания помощи пострадавшему ребенку.