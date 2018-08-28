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За день до открытия Московского международного автосалона "АвтоВАЗ" провел официальную презентацию обновленного семейства Lada Granta и назвал стоимость машин. Цены на автомобили будут начинаться от 419 тысяч 900 рублей. Столько будет стоить седан в базовой комплектации. При этом "старый" седан Granta стоит от 409 тысяч 900 рублей, пишут "Ведомости".

Всего в новом семействе будет четыре типа кузова, включая лифтбек (он, как и седан, достался новому семейству от предыдущей Granta), а также универсал и хетчбек (достались от соплатформенного семейства Kalina). Также в семействе будет cross-версия – как у универсала Kalina.

Версия в кузове лифтбек обойдется в 436 900 рублей (сейчас – 434 900). А вот в случае с кузовами "от Kalina" базовые цены снизятся. Хетчбек Granta будет стоить от 436 900 рублей (сейчас – от 460 600), универсал – от 446 900 рублей (сейчас – 475 200). Какими будут цены на модели Granta в максимальной комплектации, неизвестно.

Официальная презентация нового семейства Granta состоится в конце августа, продажи – с сентября.

Главное отличие новинки – дизайн передней части капота в Х-стиле, как у Lada Vesta. Боковых выштамповок в том же стиле не будет. Моторы и коробки передач будут схожими с предшественниками: 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с. и три вида коробок передач (механическая, роботизированная или автоматическая).

Granta является второй по популярности моделью "АвтоВАЗа" после Vesta.