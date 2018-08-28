В ближайшие пять лет в Барнауле появится первый сетевой отель, в аэропорту откроется международный сектор, а для иностранных гостей разработают 10 новых туристских маршрутов — вопросы развития туризма в Алтайском крае обсудили ведущие эксперты в области туризма и медицины.

Отметим, развитие туристической отрасли — одна из 12 приоритетных задач, вошедших в программу социально-экономического развития региона.

А потому в ближайшие пять лет туристической тематике будет уделяться пристальное внимание. Один из главных ожидаемых результатов за это время - увеличение доли туризма в структуре региональной экономики до 6,5%.

При этом одним из принципиальных направлений является туризм медицинский. Главная задача — сделать так, чтобы он соответствовал международному уровню.

"В регионе уже реализуется проект, целью которого является увеличение к 2024 году объема оказываемых медицинских услуг в рамках международного туризма более чем в четыре раза. В чем мы видим продвижение? Это, разумеется, реклама в СМИ и интернете, научные публикации и участие в международных конгрессах — это формирует имидж медицинских учреждений в профессиональной среде. И конечно, качество оказываемых медицинских услуг", — отметила Елена Вайгель, руководитель КГБУЗ "Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера".

Эксперты утверждают, что ожидания, которые заложены в программу развития, относительно сферы туризма вполне реальны.

"Они не завышены, — уверена Татьяна Сажаева, директор КГБУ "Туристский центр Алтайского края". — Например, ежегодный турпоток — 2,4 млн. Мы помним, что цифра по итогам 2017 года — 2,2 млн. Но сейчас мы как раз говорим о том, что не экстенсивный рост должен быть, а качественный. Очень тщательный подход к целевой аудитории".

Кроме этого, программой развития региона предусмотрено увеличение количества круглогодичных мест размещения туристов не менее чем в 1,5 раза. В крае планируют открыть не менее 10 новых туристских маршрутов для иностранных гостей. Должен появиться и первый сетевой отель, и международный сектор в аэропорту г. Барнаула им. Г.С. Титова.

"Программа в действительности достаточно полная. То, что мы сегодня рассмотрели, — это 10 направлений. Они охватывают весь Алтайский край. В них и сотрудничество с регионами-соседями. Но актуальны и вопросы транспорта, транспортной доступности. Без этого туризм не будет развиваться. Международное сотрудничество — еще одно направление. Если каждый пункт мы доведем до логического завершения — это будет развитие туризма по всем направлениям в Алтайском крае", — подчеркнул Олег Акимов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха".