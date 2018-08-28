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Сумму в размере более семи миллионов рублей выделили в целевом порядке на развитие ряда приоритетных проектов, предложенных представителями малого бизнеса в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, решение о финансовой поддержке проектов было принято по результатам конкурсного отбора.

Так, по направлению "Переработка сельскохозяйственной продукции" поддержаны проекты предпринимателей Александра Кокорина, Сергея Шлегеля и Сергея Роота. Приобретенное на средства гранта оборудование позволит увеличить объемы и улучшить качество выпускаемых сыров, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий.

Также оказана помощь предпринимателю Виталию Рериху, который намерен развивать мобильную торговлю продуктами первой необходимости в отдаленных малочисленных селах Немецкого национального района.

Кроме того, поддержаны инициативы компании "Белошвейка", которая планирует с привлечением государственной поддержки улучшить качество выпускаемых трикотажных изделий, включая школьную форму.