Новая структура — военный учебный центр — появится в университете уже в феврале 2019 года.

Вопросы создания учебных центров в вузах, совершенствования военной подготовки студентов обсуждаются сегодня на встрече ректоров восемнадцати ведущих российских вузов с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу, который в эти дни находится с рабочим визитом в Абакане. Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков принимает участие в совещании.

"Регулярно мы встречаемся с ректорами ведущих вузов страны, чтобы обсудить серьезные вопросы, связанные с образованием, прохождением молодыми людьми службы в армии. За последние годы было много сделано для того, чтобы служба стала престижной, достойной. Несколько лет назад было принято решение о том, чтобы молодые люди без отрыва от получения основного высшего образования осваивали военную специальность с зачислением в запас и без прохождения срочной службы, – подчеркнул Сергей Кужугетович. – Сегодня на повестке дня – вопросы совершенствования военной подготовки студентов с учетом мобилизационной потребности Вооруженных Сил РФ и создания военных учебных центров, призванных оптимизировать использование имеющейся в высших образовательных организациях учебно-материальной базы, вооружения и военной техники".

Создаваемые на базе гражданских вузов военные учебные центры объединят все материальные и людские ресурсы нынешних военных кафедр. Отмечается, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

На базе военных учебных центров будут реализовываться все три существующие сегодня программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

В настоящее время, по данным Министерства обороны, в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, предстоящие изменения никак не отразятся на наборе, не сократится и кадровый состав кафедры. Около тысячи студентов технического университета обучаются на военной кафедре по программам подготовки офицеров запаса, сержантов и рядовых запаса. Наряду с гражданской профессией они получают военную специальность с присвоением воинского звания лейтенант, сержант или рядовой с зачислением в запас без призыва на срочную службу в армию. АлтГТУ – единственный университет в Алтайском крае, который дает студентам такую возможность.