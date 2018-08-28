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Специалисты УФНС в Алтайском крае выявили в первые шесть месяцев текущего года 37 человек, ведущих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, наиболее популярными сферами теневого предпринимательства оказались розничная торговля, оказание бытовых услуг (парикмахерская, маникюр), а также прием лома металлов и услуги автосервиса.

В результате проверок со стороны налоговиков 17 человек из 37 легализовали деятельность, зарегистрировав ИП. Материалы по остальным нарушителям переданы в суд.

В УФНС подчеркивают, что осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии является незаконным и наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей.