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Специалисты УФНС в Алтайском крае выявили в первые шесть месяцев текущего года 37 человек, ведущих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Как уточняют в пресс-службе ведомства, наиболее популярными сферами теневого предпринимательства оказались розничная торговля, оказание бытовых услуг (парикмахерская, маникюр), а также прием лома металлов и услуги автосервиса.
В результате проверок со стороны налоговиков 17 человек из 37 легализовали деятельность, зарегистрировав ИП. Материалы по остальным нарушителям переданы в суд.
В УФНС подчеркивают, что осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии является незаконным и наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Комментарии
500-2000 рублей штраф, а экономия от незарегистрированного та минимум 20 т.р.в год
28.08.2018 15:52 а я слышал 36 т.р.в год, че врут?
когда налоговики научаться отличать экспедицию и перевозку . Там даже документооборот разный и договора. А то рынок заполонен псевдоэкспедиторами с НДС из воздуха , а они еще и мелкие и ими заниматься некому? Зерновую хартию приняли, а тут чего тянуть кота?
Я думаю, на самом деле их намного больше, чем 37.
а я слышал 36 т.р.в год, че врут?
Дело говорят!
Как таких маникюрщиц вычисляют? По перечислениям на банковскую карту?