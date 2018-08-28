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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал публикацию о квартире его матери. По его словам, Лидия Барабанова купила ее десять лет назад на свои деньги, которые получила от продажи доли в компании "Солнечные продукты". Долю маме передала сестра Володина, именно она вложила деньги в компанию наравне с братом, пишет "Газета.ру".

По словам Володина, его мать с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании "Солнечные продукты" (по данным Forbes, входит в топ-3 по производству подсолнечного масла и майонеза в России). Они владели на двоих примерно третью акций холдинга, а в 2007 году он решил продать эти доли своему партнеру Владиславу Бурову и получить за общий пакет порядка 200 миллионов долларов. Барабанова из этих денег получила около половины, затем перевела все в рубли.

Информация о том, что Лидия Барабанова купила квартиру площадью 400 квадратных метров в московском элитном жилом комплексе "Белый лебедь", появилась в середине августа. Сообщалось, что квартира стоит порядка 230 миллионов рублей. Володин заявил, что не знает точной суммы, которую заплатила его мать, но утверждает, что квартира стоила намного дешевле. Он подчеркнул, что Барабанова купила жилье еще в 2008 году по договору о долевом участии в строительстве. В представленной в расследовании ФБК выписке из Единого государственного реестра недвижимости фигурирует 2011 год — это год государственной регистрации права.

Кроме квартиры мать Володина вложила деньги в бизнес в Смоленской области. Ранее сообщалось, что она является собственником около десяти предприятий в регионе, включая сельхозпредприятия "Боброво". Спикер отметил, что бизнес в регионе ведут многие члены его семьи, в том числе его племянник и сестра. "Это их право", — заявил Володин. По его словам, предприятия не приносят дохода. Володин подчеркнул, что он и члены его семьи вкладывают деньги в благотворительные проекты в области, например, в строительство новых домов в деревне Мольгино, школы-интерната, парка и дома ветеранов.

Володин добавил, что решил сделать маму совладельцем компании вместе со своей сестрой Татьяной. Он отмечает, что именно она вместе с ним вкладывала деньги в "Солнечные продукты" и могла бы стать совладельцем. "Но она возглавляла службу управления персоналом в компании. Было бы странно, если бы она была и одним из менеджеров, и совладельцем компании. Это возвышало бы ее над другими менеджерами. Мы решили, что это будет неправильно, и записали ее долю на маму", — добавил председатель Госдумы.

Володин каждый год декларирует одни из самых высоких доходов среди российских чиновников. В прошлом году он задекларировал свыше 51 миллиона рублей, в 2016-м — 62 миллиона, в 2015 году — 87 миллионов. В окружении спикера эти суммы объясняют доходом по вкладам и ценным бумагам, подчеркивая, что почти половина денег тратится на благотворительность.