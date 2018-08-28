Вторник, 28 Август, 17:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,4
€ 78,23
466997
22°
Обь
134см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

СМИ: Путин готовит первое заявление о пенсионной реформе

, ИА "Амител"
Президент отметил, что может сделать заявление "прямо завтра"

Фото: wordpress.com

Российский лидер Владимир Путин пообещал в ближайшее время публично сформулировать свое отношение к предложенной пенсионной реформе, которая предполагает повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске, пишут "Ведомости".

"Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление", — цитирует издание слова президента.

Путин обозначил ряд "принципиальных подходов": "Прошу не забывать, что все наши решения должны быть справедливыми. Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан".

Издание напоминает, что глава государства уже комментировал пенсионную реформу. "Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов [пенсионной реформы] мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", — заявил Путин 20 июля.

В начале августа источники издания сообщали, что президент в скором времени активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. До второго чтения законопроекта в Думе можно ожидать ряд его высказываний по данной теме.

Ранее СМИ сообщали, что Путин заявит о смягчении пенсионной реформы в ходе поездки в Новосибирскую и Омскую области. Это должно стать неожиданностью для россиян, предстоящее высказывание президента — "страшная тайна", написало издание "Проект". Предполагается, что Путин может снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.08.2018 15:42
гость

В Германии пенсионный возраст 65 лет, хотя деньги на пенсии есть. Возможно и у нас можно сделать 61 или 62, но отмазка, что денег нет, выглядит некрасиво при несуразных зарплатах депутатов и некоторых других бюджетников, при городах, забитых торговыми центрами и дорогах, забитых машинами, стоимостью в сотни месячных пенсий. Еще квартирах, в которых находят миллиарды. Деньги то походу есть

0  0
28.08.2018 15:52
- гость -

А почему собственно мы работаем только 8 часов в сутки?
на еду достаточно 3 раза по 20 минут и того час.
пол часа на работу, пол часа с работы еще час.
врачи утверждают что для сна без ущерба для здоровья достаточно 6 часов 30 минут, ну там в магаз сходить и еще кудыть часа достаточно. Что имеем: 1+1+1+6,5 = 9,5, не ну для ленивых накинем до 10 часов, а в остальное время можно работать, в смысле пахать и пахать 14 часов, почему бы и нет? Кто за? Томенко, вы поддержите инициативу идущую из глубины российских масс, даешь 14 часовой рабочий день, отпуска достаточно 4 дня (можно растянуть посезонно, кому как нравится), а выходные, вот выходные, на кой они?

0  0
28.08.2018 15:57
- гость -

и да, если жить на работе то можно на кого-нибудь вкалывать целых 15 часов

0  0
28.08.2018 16:00
- гость -

28.08.2018 15:42
гость
В Германии пенсионный возраст 65 лет, хотя деньги на пенсии есть.

Прошу не забывать, что в гермашке есть множество беженцев живущих на пособии (~ 1000евро), изредка колымящих и могущих себе позволить ящик пива на каждые выходные.

0  0
28.08.2018 16:00
- гость -

"Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление"

Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию.
Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав.
27 сентября 2005 года

Как и прежде, еще раз хочу сказать, что я против повышения пенсионного возраста. В то же время необходимо учитывать интересы тех, кто намерен продолжить работу по достижении пенсионного возраста и, имея хороший заработок, хотел бы отсрочить оформление пенсии, но зато значительно увеличить ее будущий размер.
13 февраля 2012 года

Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растёт продолжительность жизни, но всё-таки для мужчины — 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, — вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош — и поехал? Это НЕВОЗМОЖНО.
16 апреля 2015 года

0  0
28.08.2018 16:01
- гость -

15:57
- гость -

А что за работа? Что создаёт\созидает Россия? Чем занимается твоя "контора"?

0  0
28.08.2018 16:04
- гость -

16:00
- гость -

В подворотне таких называли просто - ...ол!

0  0
28.08.2018 16:11
- гость -

28.08.2018 16:01
- гость - ананирует потихоньку, а твоя?

0  0
28.08.2018 16:14
- гость -

16:11
Производство\переработка\продажа продуктов питания.

0  0
28.08.2018 16:21
гость

Роботы заменяют рабочие места, в будущем с работой будет еще хуже чем сейчас, чем ответите???? Повысим пенсионный возраст , а если между строк - олигархам нужно помогать!

0  0
28.08.2018 16:25
- гость -

Вот почему не сделают отчисления в ПФР 22% по желанию? Все же видят, что это кормушка для определенного круга людей.

0  0
28.08.2018 16:26
- гость -

28.08.2018 16:14 ну и твоя ананирует.........

0  0
28.08.2018 16:28
- гость -

Пусть эти красивые глазки объяснят то, что всем непонятно мы помогаем всем "прощаем долги" а сами себе не можем помочь.

0  0
28.08.2018 16:31
- гость -

Сколько раз нас уже обманывал, неужели сдержит слово которое дал гражданам РФ в начале своего президентства - "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет" 2005г." если не сдержит то б...ол.

0  0
28.08.2018 16:57
- гость -

28.08.2018 16:28
- гость -
Пусть эти красивые глазки объяснят то, что всем непонятно мы помогаем всем "прощаем долги" а сами себе не можем помочь.

Это называется - "гиапалитека по-путински!"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
17:01
Жители Барнаула танцевали восемь часов подряд и зазывали Бузову на гастроли 1
16:46
Допрос пострадавших по делу Мотузной в Барнауле закрыли от журналистов 5
16:34
СМИ: ПФР перерассчитает выплаты работающим пенсионерам 2
16:25
Пожар в строящемся доме в Барнауле тушили девять человек 0
16:12
Шойгу анонсировал крупнейшие в России за 37 лет военные учения 4
16:02
"Отрасль требует заботы": Томенко назвал энергетические приоритеты Алтая 21
15:49
Налоговики выявили в Алтайском крае почти 40 нелегальных предпринимателей 6
15:34
СМИ: Путин готовит первое заявление о пенсионной реформе 15
15:22
Двухлетняя девочка умерла в Горном Алтае, опрокинув ведро с кипятком 3
15:16
Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры своей матери 8
15:10
В АлтГТУ появится военный учебный центр 1
15:03
Сыр, торговля, трикотаж: на Алтае проекты малого бизнеса поддержали рублем 0
14:59
Сетевой отель и новые маршруты: как будут развивать туризм в Алтайском крае 0
14:49
"АвтоВАЗ" официально представил новую Lada Granta 0
14:34
Пьяный сторож в Славгороде угнал грузовик, который должен был охранять 0
14:24
Порошенко грубо ответил журналисту, спросившему о предвыборных обещаниях 2
14:11
Подозреваемым в изнасиловании девушки в Барнауле оказался уроженец Кузбасса 1
14:03
В московских автобусах разрешат платить за проезд банковской картой 0
13:46
Полиция в Барнауле задержала вероятного насильника девушки 0
13:32
Запрета не будет: продажу алкоголя в День города решено не ограничивать 18
13:23
СМИ раскрыли подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье 13
13:13
Водителя такси в Барнауле судят за "нарко-ДТП" с шестью пострадавшими 1
13:03
Путин уверен, что Россия может совершить научно-технологический прорыв 26
12:52
Смотровые площадки с биноклями хотят установить в Нагорном парке Барнаула 5
12:33
В Новосибирске торговый центр три года работал незаконно 0
12:25
Как проголосовать за любимый детсад, чтобы ему дали денег на благоустройство 35
12:12
ДТП с участием авто под управлением девушек осложнило движение в Барнауле 23
12:04
В ВЭБе спрогнозировали курс рубля до конца 2018 года 4
11:50
Инновационные скрепления шпал с трамвайными рельсами тестируют в Барнауле 8
11:32
Названы регионы с самым дешевым "школьным набором" 0
11:21
День выборов в Барнауле будет безалкогольным 12
11:13
Канал HBO показал первые кадры нового сезона "Игры престолов" 0
11:01
Фотографии с отдыха Владимира Путина в Республике Тыва 15
10:49
Один шаг до онкологии: врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 3
10:34
Строительную фирму зятя Трампа оштрафовали за подделку документов 2
10:30
Яркий и красивый: выбираем идеальный букет цветов к 1 сентября 0
10:21
Автобус задавил мужчину, лежавшего на шоссе Ленточный бор в Барнауле 26
10:13
Глава Минэнерго России Александр Новак прибыл в Барнаул 6
10:05
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье 8
09:51
Легковой автомобиль насмерть сбил лося под Барнаулом 4
09:40
Рекордное количество первокурсников выйдет на линейку 1 сентября в АлтГТУ 1
09:35
Путин пожелал Тулееву "всего доброго" во время телефонного разговора 3
09:22
Светофоры отключают в Барнауле на Змеиногорском тракте и улице Гоголя 0
09:15
Экс-подполковник из США рассказал, почему Америка теряет мировое господство 0
09:08
Загоревшийся автомобиль в Новоалтайске тушили семь человек 0
09:00
Работники "Росводоканал Барнаул" участвуют в конкурсе "Мастер-2018" 0
08:58
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 1
08:45
Барнаульцев призывают помочь собрать в школу детей из малоимущих семей 20
08:42
Российским студентам присвоят военное звание без призыва в армию 5
08:21
Более 4 млрд рублей хотят выделить власти на развитие туризма в РФ 2
08:17
Где приобрести электротехническую продукцию по выгодным ценам? 0
08:06
В Барнауле строят первый жилой комплекс с "двором для людей" 13
07:50
Охраняемую квартиру с витражной лоджией продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
07:34
Проектирование будущего: кто и как в Барнауле применяет BIM-технологии 0
07:27
Спецкомиссия возьмет на себя отстающий по ЖКХ алтайский муниципалитет 2
07:19
Проблемному ЖК "Демидов Парк" сменили подрядчика за полгода до сдачи 5
07:03
Как стоматологи лечат головную боль и потерю слуха 0
06:48
Уникальность, персонализация и видео: о трендах в digital-маркетинге 0
06:32
Краб обжарил меня, или Крайне забавное "русское" меню во вьетнамском кафе 4
06:17
Тепло и дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 августа 0
06:01
Пустыня, вампиры и инопланетяне: Барнаул и Сибирь глазами Голливуда 4
05:03
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве 7
04:07
"Мегафон" вернул безлимитный доступ в интернет 3
03:08
МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов 2
02:04
Владимир Путин прибыл в Новосибирск 0
01:09
Минздрав предлагает потратить 3 миллиарда рублей на пропаганду ЗОЖ 1
00:19
В проекте "Кортеж" Путина появится новая модель 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.