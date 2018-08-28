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Российский лидер Владимир Путин пообещал в ближайшее время публично сформулировать свое отношение к предложенной пенсионной реформе, которая предполагает повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске, пишут "Ведомости".

"Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление", — цитирует издание слова президента.

Путин обозначил ряд "принципиальных подходов": "Прошу не забывать, что все наши решения должны быть справедливыми. Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан".

Издание напоминает, что глава государства уже комментировал пенсионную реформу. "Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов [пенсионной реформы] мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", — заявил Путин 20 июля.

В начале августа источники издания сообщали, что президент в скором времени активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. До второго чтения законопроекта в Думе можно ожидать ряд его высказываний по данной теме.

Ранее СМИ сообщали, что Путин заявит о смягчении пенсионной реформы в ходе поездки в Новосибирскую и Омскую области. Это должно стать неожиданностью для россиян, предстоящее высказывание президента — "страшная тайна", написало издание "Проект". Предполагается, что Путин может снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63.