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Российский лидер Владимир Путин пообещал в ближайшее время публично сформулировать свое отношение к предложенной пенсионной реформе, которая предполагает повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске, пишут "Ведомости".
"Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление", — цитирует издание слова президента.
Путин обозначил ряд "принципиальных подходов": "Прошу не забывать, что все наши решения должны быть справедливыми. Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан".
Издание напоминает, что глава государства уже комментировал пенсионную реформу. "Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов [пенсионной реформы] мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", — заявил Путин 20 июля.
В начале августа источники издания сообщали, что президент в скором времени активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. До второго чтения законопроекта в Думе можно ожидать ряд его высказываний по данной теме.
Ранее СМИ сообщали, что Путин заявит о смягчении пенсионной реформы в ходе поездки в Новосибирскую и Омскую области. Это должно стать неожиданностью для россиян, предстоящее высказывание президента — "страшная тайна", написало издание "Проект". Предполагается, что Путин может снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63.
Комментарии
В Германии пенсионный возраст 65 лет, хотя деньги на пенсии есть. Возможно и у нас можно сделать 61 или 62, но отмазка, что денег нет, выглядит некрасиво при несуразных зарплатах депутатов и некоторых других бюджетников, при городах, забитых торговыми центрами и дорогах, забитых машинами, стоимостью в сотни месячных пенсий. Еще квартирах, в которых находят миллиарды. Деньги то походу есть
А почему собственно мы работаем только 8 часов в сутки?
на еду достаточно 3 раза по 20 минут и того час.
пол часа на работу, пол часа с работы еще час.
врачи утверждают что для сна без ущерба для здоровья достаточно 6 часов 30 минут, ну там в магаз сходить и еще кудыть часа достаточно. Что имеем: 1+1+1+6,5 = 9,5, не ну для ленивых накинем до 10 часов, а в остальное время можно работать, в смысле пахать и пахать 14 часов, почему бы и нет? Кто за? Томенко, вы поддержите инициативу идущую из глубины российских масс, даешь 14 часовой рабочий день, отпуска достаточно 4 дня (можно растянуть посезонно, кому как нравится), а выходные, вот выходные, на кой они?
и да, если жить на работе то можно на кого-нибудь вкалывать целых 15 часов
28.08.2018 15:42
гость
В Германии пенсионный возраст 65 лет, хотя деньги на пенсии есть.
Прошу не забывать, что в гермашке есть множество беженцев живущих на пособии (~ 1000евро), изредка колымящих и могущих себе позволить ящик пива на каждые выходные.
"Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление"
Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию.
Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав.
27 сентября 2005 года
Как и прежде, еще раз хочу сказать, что я против повышения пенсионного возраста. В то же время необходимо учитывать интересы тех, кто намерен продолжить работу по достижении пенсионного возраста и, имея хороший заработок, хотел бы отсрочить оформление пенсии, но зато значительно увеличить ее будущий размер.
13 февраля 2012 года
Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растёт продолжительность жизни, но всё-таки для мужчины — 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, — вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош — и поехал? Это НЕВОЗМОЖНО.
16 апреля 2015 года
15:57
- гость -
А что за работа? Что создаёт\созидает Россия? Чем занимается твоя "контора"?
16:00
- гость -
В подворотне таких называли просто - ...ол!
28.08.2018 16:01
- гость - ананирует потихоньку, а твоя?
16:11
Производство\переработка\продажа продуктов питания.
Роботы заменяют рабочие места, в будущем с работой будет еще хуже чем сейчас, чем ответите???? Повысим пенсионный возраст , а если между строк - олигархам нужно помогать!
Вот почему не сделают отчисления в ПФР 22% по желанию? Все же видят, что это кормушка для определенного круга людей.
28.08.2018 16:14 ну и твоя ананирует.........
Пусть эти красивые глазки объяснят то, что всем непонятно мы помогаем всем "прощаем долги" а сами себе не можем помочь.
Сколько раз нас уже обманывал, неужели сдержит слово которое дал гражданам РФ в начале своего президентства - "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет" 2005г." если не сдержит то б...ол.
28.08.2018 16:28
- гость -
Пусть эти красивые глазки объяснят то, что всем непонятно мы помогаем всем "прощаем долги" а сами себе не можем помочь.
Это называется - "гиапалитека по-путински!"