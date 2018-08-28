Фото: altairegion22.ru
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко высказался о подготовке региона к отопительному сезону и назвал направления энергетической отрасли, на которые следует обратить внимание.
Напомним, 28 августа в Барнауле совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов проводит глава Минэнерго Александр Новак.
Виктор Томенко во время своего выступления отметил, что все мероприятия, связанные с подготовкой топливно-энергетического комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду, выполняются в соответствии с намеченными графиками.
Также он акцентировал внимание на том, что необходимо особо выделить аграрную направленность Алтайского края, которая определяет протяженность эксплуатируемых в регионе сетей и особенности электросетевого хозяйства.
"Сегодня для того, чтобы обеспечить лучшие в стране показатели развития АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, в целом для обеспечения жизни почти двух с половиной миллионов жителей края нам требуется ежегодно порядка 10 миллиардов киловатт-часов и около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. Отрасль требует нашего особенного внимания и заботы", — цитирует слова Томенко пресс-служба краевого правительства.
Комментарии
А про офшоры он что нибудь говорил?
В том же 2016 году имя Виктора Томенко всплыло в так называемом «панамском досье» — архиве материалов о деятельности оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Благодаря этой базе данных стало известно, что Томенко связан с компанией IDC Strike Invest LTD, зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах. Вместе с ним к оффшорной компании были причастны также полные тезки Игоря Айзенберга, который на тот момент руководил краевым агентством госимущества, и Владимира Кедринского. Как и Томенко, Айзенберг и Кедринский в 2000-е занимали руководящие должности в «Норильском никеле».
Я так понимаю, зажравшимся энергетикам еще больше разрешат задирать тарифы.
Правильно говорит Виктор Петрович, алтайский край должен быть готов к зиме.
Не правильно ты понимаешь значит.
Очень важное заявление сделал Томенко.
Я сам с района, спасибо Виктору Петровичу, что приехал и начал решать проблемы.
Ха ха, это в какой район он приехал и начал там проблемы решать и какие?
Балбес хоть думай что пишешь))))
Ну ты выйди на улицу и посмотри, какие проблемы он начал решать.
Отрасль требует нашего особенного внимания и заботы.
Надеюсь, что Томенко именно тот человек, который уделит этому особое внимание и заботу.
16:14 Андрей, 16:16 Анатолий, 16:17- гость - - ну ребят, научитесь как-то более тонко лизать! Пройдите курсы по пиару чтоль
с утра там был, какие проблемы были те же и остались... а нет, плюсом еще салон красоты закрылся в доме теперь висит табличка "Аренда" думаю, что надолго, так как аптека почти год назад закрылась в соседнем доме так плакат до сих пор висит, стабильность...
Очень хорошо, что все мероприятия, связанные с подготовкой топливно-энергетического комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду, выполняются в соответствии с намеченными графиками. А то не очень хочется без отопления сидеть.
16:14 Андрей, 16:16 Анатолий, 16:17- гость нормальные люди не общаются таким вычурным языком. Так и без ЗП останетесь
А ты научись комменты нормальные писать, а то только и можешь, это кого то обвинять.
Очень глупый коммент, который не относиться к статье.
Опять ляпуновский задолиз в поте лица язык стирает.
16:14 Андрей, 16:16 Анатолий, 16:17- гость нормальные люди не общаются таким вычурным языком. Так и без ЗП останетесь
___________
Это один и тот же балбес/ка с пресс службы. Хозяева просто поняли, что нормальных смысла нет нанимать, так как тут никакой пиар ему не поможет победить, только конкретный вброс
А ты это так и будешь к каждой статье писать? Нового ничего не придумал?)
А тебе не надоело всех балбесами называть?) Слишком часто ты это говоришь)
Не всех, а тебя одного/одну.