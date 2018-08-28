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Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко высказался о подготовке региона к отопительному сезону и назвал направления энергетической отрасли, на которые следует обратить внимание.

Напомним, 28 августа в Барнауле совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов проводит глава Минэнерго Александр Новак.

Виктор Томенко во время своего выступления отметил, что все мероприятия, связанные с подготовкой топливно-энергетического комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду, выполняются в соответствии с намеченными графиками.

Также он акцентировал внимание на том, что необходимо особо выделить аграрную направленность Алтайского края, которая определяет протяженность эксплуатируемых в регионе сетей и особенности электросетевого хозяйства.

"Сегодня для того, чтобы обеспечить лучшие в стране показатели развития АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, в целом для обеспечения жизни почти двух с половиной миллионов жителей края нам требуется ежегодно порядка 10 миллиардов киловатт-часов и около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. Отрасль требует нашего особенного внимания и заботы", — цитирует слова Томенко пресс-служба краевого правительства.