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Около 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, свыше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России со времен учений "Запад-81", пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Он отметил, что подобных масштабных маневров в РФ не было с 1981 года. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", — цитирует агентство слова министра обороны.

"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", — добавил Шойгу.

Он отметил, что маневры начнутся традиционно с большой серии подготовительных мероприятий — порядка 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам главы Минобороны, стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе".

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут самым крупным мероприятием подготовки ВС. Маневры получили международный статус. В них будут участвовать войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а на одном из этапов также китайские и монгольские подразделения.