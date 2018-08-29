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В Алтайском крае самая большая протяженность дорожной сети в России. Сейчас она составляет около 16,7 тыс. километров, из них 636 километров — федеральные дороги. Недавно глава Хакасии Виктор Зимин попросил президента России Владимира Путина выделить средства на строительство специального транспортного кольца, соединяющего несколько регионов Сибири, для роста туристического потока. Amic.ru вспомнил, какие крупные транспортные проекты могут затронуть Алтайский край в ближайшие годы.

Транспортное кольцо Сибири

Автором данной идеи, повторимся, выступил глава Хакасии Виктор Зимин, который рассказал о ней президенту Путину. Он предложил соединить республики Хакасия, Алтай, Алтайский край и Кемеровскую область единым транспортным кольцом. Зимин отметил, что президент не понаслышке знает, что Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия уникальны в области туризма, однако между регионами практически нет прямого транспортного сообщения.

Действительно, сейчас в красивейшую Хакасию, которая граничит с двумя Алтаями, нет возможности попасть прямой дорогой. Ранее власти республики обсуждали возможность строительства транспортного узла из Абакана в город Бийск.

Дорога до Китая

Автором этой инициативы является врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, который отметил, что по сравнению с Красноярском у нас очень плохие дороги. Томенко, если победит на выборах губернатора 9 сентября, намерен поднять перед федеральными властями вопрос о строительстве современной дороги через территорию региона, которая бы вела напрямую в Китай. Этот проект он считает одним из приоритетных для края на ближайшие годы.

Краевые власти рассчитывают, что транспортный узел позволит привлечь в Алтайский край дополнительные инвестиции, туристов и сделать шаг в развитии экономики. О конкретных шагах в этом направлении пока неизвестно. Судя по всему, на реализацию этой идеи нужна поддержка правительства России и Министерства транспорта, на которую Виктор Томенко наверняка рассчитывает.

Обход Барнаула

Возможно, главная стройка ближайших пяти лет в Барнауле. Проект уже разработан и теперь проходит проверку в Минтрансе РФ. Если он получит одобрение, на реализацию обхода уйдет до 5 лет. Общая стоимость работ — около 50 миллиардов рублей. Проект намерены реализовывать с помощью частных инвестиций. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-266 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана". Кроме того, появится третий мост через реку Обь, что позволит закрыть старый мост на реконструкцию. Мост будет расположен между посёлком Бельмесево и посёлком Лесной Первомайского района. Начало строительства запланировано на 2019—2020 годы.

Четырехполосный Чуйский тракт

Еще один проект, в котором так сильно нуждаются жители Алтайского края и Республики Алтай. Он предусматривает расширение Чуйского тракта до четырех полос. На этой красивейшей автомобильной дороге ежегодно погибают в ДТП десятки человек. При этом нагрузка на дорожную инфраструктуру только возрастает. Об этой идее, к слову, неоднократно высказывался помощник президента страны Игорь Левитин во время своих визитов на Алтай. Цена вопроса — 25-30 миллиардов рублей. Учитывая разные инвестиционные проекты, для государства эта сумма небольшая. Однако для реализации проекта нужно лоббировать эту идею со стороны краевых властей в различных федеральных структурах, включая сибирское полпредство.

Организация скоростного движения в Центральной Сибири

Довольно крупный проект, который планирует реализовать компания "РЖД". Так, в 2021-2030 годах планируется организовать пассажирское движение со скоростью 140-200 км/ч на железных дорогах, связывающих Новосибирск с Омском, Барнаулом, Кемерово, Новокузнецком и Красноярском. Предполагается, что высокоскоростная магистраль между Новосибирском и Красноярском сократит время в пути с 12 до 3 часов.

Высокоскоростная магистраль до Китая

Еще один дорогостоящий проект "РЖД", который вряд ли будет реализован в ближайшие 10 лет. Однако планы у руководства компании на этот счет есть. Так, один из трех маршрутов трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу пройдет через Барнаул и Бийск. Ожидается, что также в маршрут войдет участок дороги от Новосибирска до Барнаула. Чтобы магистраль прошла через Алтай, необходимо пробить тоннель через горы. Хотя на первом этапе скоростную дорогу проложат через Казахстан как менее затратную и более короткую.

Участок "Новосибирск – Барнаул" будет проложен на втором этапе. Реализация данного проекта позволит большую часть железной дороги проложить на территории Российской Федерации, а также обойтись без реконструкции определенной части Транссибирской магистрали.

Известно, что строительство магистрали "Евразия" (Пекин – Москва – Берлин) продлится с 2018 по 2035 год. Ее протяженность составит 9447 километров, на территории России – 2366 километров. Стоимость — более 7 триллионов рублей, российского участка — 3,58 трлн руб. Скорость поезда может достигать 360 километров в час.

Третья федеральная трасса в Алтайском крае

Росавтодор в ближайшие годы возьмет на свой баланс участок дороги от Барнаула через Павловск, Ребриху, Романово, Кулунду до Павлодара. Это более 500 километров дороги, которая будет приведена в нормативное состояние. Сейчас на некоторых ее участках просто невозможно ездить, поэтому статус федеральной дороги даст трассе вторую жизнь.