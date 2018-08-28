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Пожар произошел в строящемся частном доме в проезде Тупиковом в Барнауле во вторник, 28 августа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании в здании №37 поступили в 10:36. Ликвидировать пожар удалось в 11:00.

В экстренном ведомстве уточнили, что площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания называется нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

На тушение пожара привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава.