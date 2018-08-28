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Пенсионный фонд России перерассчитал выплаты работающим пенсионерам. Об этом пишет информационно-аналитическое издание evo-rus.

Уточняется, что перерасчет пенсий произошел в сторону увеличения. Он коснулся работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы.

По данным издания, максимальная прибавка составляет 235,74 рубля. На эти цели в бюджете фонда в текущем году предусмотрено 10,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за непростой экономической ситуации в РФ. Однако, так как работодатели уплачивают за них страховые взносы, пенсии этой категории граждан перерассчитываются индивидуально – в зависимости от размера зарплаты.

Издание пишет, что в августе 2017 года ПФР перерассчитал пенсии 11,8 миллиона пенсионеров, которые работали в 2016 году. Тогда средний размер прибавки составил 169 рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмин пересматривает порядок индексации пенсий для неработающих пенсионеров. По ее словам, правительство договорилось о том, что индексация пенсий будет проводиться раз в год, 1 января.