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Пенсионный фонд России перерассчитал выплаты работающим пенсионерам. Об этом пишет информационно-аналитическое издание evo-rus.
Уточняется, что перерасчет пенсий произошел в сторону увеличения. Он коснулся работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы.
По данным издания, максимальная прибавка составляет 235,74 рубля. На эти цели в бюджете фонда в текущем году предусмотрено 10,7 миллиарда рублей.
Отмечается, что в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за непростой экономической ситуации в РФ. Однако, так как работодатели уплачивают за них страховые взносы, пенсии этой категории граждан перерассчитываются индивидуально – в зависимости от размера зарплаты.
Издание пишет, что в августе 2017 года ПФР перерассчитал пенсии 11,8 миллиона пенсионеров, которые работали в 2016 году. Тогда средний размер прибавки составил 169 рублей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмин пересматривает порядок индексации пенсий для неработающих пенсионеров. По ее словам, правительство договорилось о том, что индексация пенсий будет проводиться раз в год, 1 января.
Комментарии
235,74 рубля - это ж теперь пенсионеры как шиканут...
это ж теперь пенсионеры как шиканут...
а на большее они не наголосовали!
Хорошо быть пенсионером депутатом.
400 тыров зарплата и 75% пенсия, не жизнь — малина!!!
Перечисляйте "надбавку в 235,74 рубля " Москва - Голикова (ХОТЯ СТЫДНО ЕЙ НЕ БУДЕТ)!!!
18:04
Док
надбавку в 235,74 рубля
Производитель: Фармстандарт, Россия
Действующее вещество: Умифеновир
Срок годности: до 01.08.2020
Все формы Арбидол
Цена 256 руб.
Докуня, тебе этой надбавки не хватит на её же Арбидол..по соседям пойдёшь побираться))
В том году добавили 214 р. и в этом 214р., з/пл приличная. Кто по 233 р. получил? Депутаты?