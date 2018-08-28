Фото: ТНТ

25 августа Барнаул наряду с еще 20 городами страны принял участие во всероссийской "Танцевальной гонке" в поддержку старта нового сезона шоу "ТАНЦЫ". На сцене ТНТ возле ТРЦ Galaxy за 8 часов непрерывных танцев на сцене побывало несколько сотен человек.

Само мероприятие собрало более 2 000 зрителей — от только начинающих свой путь в танцах до профессионалов и фристайлеров. Свой вклад в гонку внесли известные барнаульские танцевальные студии FDS, "Африка", "Твой мир", "Инфинити" и многие другие. Практически перед финалом танцгонки FDS устроили настоящую получасовую импровизацию под треки различных уличных танцевальных направлений.

Как рассказывают организаторы мероприятия, на площадке было представлено феноменальное количество танцевальных стилей: вог, крамп, джаз-фанк, контемп, балет, модерн, дэнсхолл, джайв, хип-хоп и чирлидинг. В финальные минуты до объявления результатов гонки в Барнауле начался дождь, но и он не остановил присутствовавших на площадке. В итоге Барнаул занял только 14-е место из 21. Победителем стал Санкт-Петербург, серебряным призером – Иркутск, бронзовым – Волгоград.

Каждый из городов-победителей получит призы: за первое место – концерт в городе от участников шоу "ТАНЦЫ", второе место – мастер-класс от участника проекта с постановкой уникального танца, а третье место – мастер-класс от участника проекта.

Кроме того, во время танцевального марафона в столице Алтайского края несколько девушек станцевали под песню Ольги Бузовой "Мало половин". По их словам, этим выходом они хотели не только поддержать наш город в гонке, но и привлечь внимание Ольги Бузовой к самому Барнаулу, который по какой-то причине до сих пор не попал в гастрольный график артистки.