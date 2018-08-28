Фото: ТНТ
25 августа Барнаул наряду с еще 20 городами страны принял участие во всероссийской "Танцевальной гонке" в поддержку старта нового сезона шоу "ТАНЦЫ". На сцене ТНТ возле ТРЦ Galaxy за 8 часов непрерывных танцев на сцене побывало несколько сотен человек.
Само мероприятие собрало более 2 000 зрителей — от только начинающих свой путь в танцах до профессионалов и фристайлеров. Свой вклад в гонку внесли известные барнаульские танцевальные студии FDS, "Африка", "Твой мир", "Инфинити" и многие другие. Практически перед финалом танцгонки FDS устроили настоящую получасовую импровизацию под треки различных уличных танцевальных направлений.
Как рассказывают организаторы мероприятия, на площадке было представлено феноменальное количество танцевальных стилей: вог, крамп, джаз-фанк, контемп, балет, модерн, дэнсхолл, джайв, хип-хоп и чирлидинг. В финальные минуты до объявления результатов гонки в Барнауле начался дождь, но и он не остановил присутствовавших на площадке. В итоге Барнаул занял только 14-е место из 21. Победителем стал Санкт-Петербург, серебряным призером – Иркутск, бронзовым – Волгоград.
Каждый из городов-победителей получит призы: за первое место – концерт в городе от участников шоу "ТАНЦЫ", второе место – мастер-класс от участника проекта с постановкой уникального танца, а третье место – мастер-класс от участника проекта.
Кроме того, во время танцевального марафона в столице Алтайского края несколько девушек станцевали под песню Ольги Бузовой "Мало половин". По их словам, этим выходом они хотели не только поддержать наш город в гонке, но и привлечь внимание Ольги Бузовой к самому Барнаулу, который по какой-то причине до сих пор не попал в гастрольный график артистки.
Комментарии
А ведь они даже не осознают, как их будущее профукали их деды и родители. Молодость. Беззаботность.
> По их словам, этим выходом они хотели не только поддержать наш город в гонке, но и привлечь внимание Ольги Бузовой
Прости их господи, не ведают, что творят...
только не бузову!!!! деградация общества налицо.
Ну и пусть будет Бузова. Главное в конце ее в жертву богам принести)))
Кто эти плясуны???
Любители пользованой бузятины
Вот взяли бы в руки метла и привели хоть одну улицу в порядок, вот это дело!
28.08.2018 18:02
- гость -
Вот взяли бы в руки метла и привели хоть одну улицу в порядок,
Ты брось эти коммуняцкие замашки! Не нравятся загаженные улицы при режиме который ты не так давно выбирал - возьми и подмети сам!
Бузов и Путина наше все!!!!!!!!!!!!!!
ерунда была полная!