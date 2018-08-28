Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Допрос пострадавших по громкому "экстремистскому" делу Марии Мотузной в Барнауле состоялся в закрытом режиме во вторник, 28 августа.
Заседание прошло в Индустриальном районном суде. Информацию о том, что представителей пострадавшей стороны допрашивали без присутствия прессы, порталу Amic.ru подтвердила Валентина Кунгурова, помощник судьи Сергея Трушкина, ведущего это дело.
В данном случае судья удовлетворил ходатайство со стороны государственного обвинения.
Ранее сообщалось, что девушки-студентки алтайского филиала РАНХиГС Дарья Исаенко и Анастасия Битнер, выступающие ключевыми свидетелями по громким делам об экстремизме в сети Интернет в Барнауле, попросили государственной защиты ввиду поступающих в их адрес угроз. Очевидно, это и стало причиной того, что суд решил вести их допрос на процессе без присутствия журналистов.
Напомним, что Марии Мотузной инкриминируют экстремизм и оскорбление чувств верующих за размещенные в социальной сети мемы.
Следующее заседание суда по "делу Мотузной" состоится 11 сентября.
Комментарии
Чего испугались эти пострадавшие?
Можно было бы Бога не допустить, гособвинение и его бы не пустило на заседание... с двумя собачками
что у них пострадало?
Собачками женского пола
28.08.2018 16:54
- гость -
100500!!!
Мне очень интересно, что мямлили "пострадавшие" ! Неужели никогда не узнаем?
Жаль, хотелось посмотреть в глаза этим басандайкам.
Огласите их абижульку пжлста
Девки с татухами и кучей фоток из ночных клубов, где они без крестиков - оскорбившиеся верующие? (двойной фэйспалм)
не процесс а показуха-заказуха !!!
Томенка- наш президент!
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Процесс резонансный отвлекший от пенсионной реформы людей
Процесс резонансный отвлекший от пенсионной реформы людей
да прям уж.
дурачков и раньше оприходовали, а тут просто несколько случаев подряд. вот соцсетешники и запищали про "обижають наших"
28.08.2018 18:01
- гость -
вот уж не думал, что в Великой стране могут преследовать за фото Джона Сноу.
18:01
- гость -
дурачков и раньше оприходовали,
Да и сейчас за Скрыпалей приходуют))
28.08.2018 18:01
- гость -
а "ваши" уже обиженны?
На самом деле этих шамотрей надо за клевету привлекать. Оскорбились они, надо же.