Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Допрос пострадавших по громкому "экстремистскому" делу Марии Мотузной в Барнауле состоялся в закрытом режиме во вторник, 28 августа.

Заседание прошло в Индустриальном районном суде. Информацию о том, что представителей пострадавшей стороны допрашивали без присутствия прессы, порталу Amic.ru подтвердила Валентина Кунгурова, помощник судьи Сергея Трушкина, ведущего это дело.

В данном случае судья удовлетворил ходатайство со стороны государственного обвинения.

Ранее сообщалось, что девушки-студентки алтайского филиала РАНХиГС Дарья Исаенко и Анастасия Битнер, выступающие ключевыми свидетелями по громким делам об экстремизме в сети Интернет в Барнауле, попросили государственной защиты ввиду поступающих в их адрес угроз. Очевидно, это и стало причиной того, что суд решил вести их допрос на процессе без присутствия журналистов.

Напомним, что Марии Мотузной инкриминируют экстремизм и оскорбление чувств верующих за размещенные в социальной сети мемы.

Следующее заседание суда по "делу Мотузной" состоится 11 сентября.