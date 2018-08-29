Жители Барнаула вновь находятся в недоумении: в самом центре города, на улице Молодежной, вырубают деревья. В социальных сетях по поводу "уничтожения зеленых легких города" начинаются волнения. Чтобы предупредить народные возмущения, в администрации города 28 августа собрали журналистов и объяснили, что происходит.

Строго по проекту

Начальник отдела устройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королева напомнила о том, что за проект благоустройства пешеходной зоны улицы Молодежной от проспекта Социалистического до проспекта Ленина 18 марта проголосовали сами барнаульцы.

"Сейчас все работы идут строго в соответствии с проектом", — подчеркнула Королева.

Согласно этому проекту, в настоящее время на улице Молодежной предусмотрен снос порядка 30 деревьев. В первую очередь убирают деревья, которые утратили свой декоративный вид и являются аварийными. Вместо них на данной территории планируется высадить 40 деревьев и кустарников.

Это же подтверждает и старший преподаватель АлтГТУ Артем Малыкин (именно в этом вузе разрабатывали проект благоустройства ул. Молодежной): "Речь идет не о тотальной вырубке, а о замене деревьев. Убирают те деревья, которые аварийно опасны и которые препятствуют организации пешеходных направлений, имеют неэстетичный вид. И изначально проектным решением они были предусмотрены под снос. Вырубленные насаждения будут заменены другими, причем будут использоваться лучшие породы деревьев. Например, клен мы заменили на пирамидальный тополь, а старые аварийные тополя заменили на пять лип или яблонь", — пояснил Малыкин.

Больше пользы и порядка

При этом, по его словам, новые деревья будут высажены гораздо более упорядоченно, чем те, что пришлось вырубать. Специалисты подошли к этому вопросу очень вдумчиво: "Например, кое-где зеленая среда формировалась хаотично. Некоторые разросшиеся старые деревья затеняли квартиры, а где-то были просто открытые площадки. Мы продумали высадку зеленых насаждений таким образом, чтобы они не мешали жильцам домов. Будут высажены деревья и кустарники там, где их не было вообще, чтобы пешеходам можно было укрыться от солнца и дорожной пыли, а зимой чтобы не переметало дорожки. Закладываем ровную аллею из пирамидальных тополей вперемежку с яблонями, чтобы создать разнообразие. Ну и, кроме того, просто так дерево не посадишь. Улица Молодежная "изъедена" инженерными сетями и коммуникациями. И этим мы тоже руководствовались, выбирая места посадки деревьев", — рассказал проектировщик.

По словам Елены Королевой, для озеленения улицы Молодежной были выбраны не случайные породы деревьев, была учтена их польза для города и людей. "Здесь будут высажены рябина, яблоня, липа. Они наименее аллергичны и более безопасны, более устойчивы", — пояснила специалист.

Ждать недолго

К высадке деревьев подрядная организация приступит в октябре. Сейчас рабочие приступили к укладке плиточного покрытия и бордюрного камня. Полностью работы планируется завершить до 1 ноября.

Елена Королева сообщила, что высаживать будут не маленькие саженцы, а уже подрощенные деревца высотой около трех метров. Все будет сделано так, как положено, а потому специалисты рассчитывают, что саженцы смогут прижиться и пережить зиму. Если какие-то насаждения погибнут, то весной их заменят. А поскольку саженцы довольно "взрослые", то уже через два-три года они войдут в полную силу, и новая аллея будет радовать горожан своей красотой.