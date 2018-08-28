Фото: ukranews.com

Бывшего врача-невролога в Алтайском крае признали виновной в получении взяток за незаконное освобождение призывников от прохождения воинской службы — женщину приговорили к реальному сроку лишения свободы.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 49-летней Татьяне Гуриной инкриминировали то, что с декабря 2016 по июнь 2017 года она вступила в преступный сговор с членом военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края и составляла медицинские заключения о наличии у призывников заболеваний, которые являлись основанием для освобождения их от прохождения воинской службы.

"За выдачу данных заключений Гурина получала денежное вознаграждение от призывников и их родителей, часть которых перечисляла члену военно-врачебной комиссии. Сумма взяток варьировалась от 10 до 65 тысяч рублей", — уточняют в СКР.

Преступную деятельность злоумышленницы пресекли оперативники краевого управления ФСБ.

Врач признала вину в полном объеме. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении ее соучастницы находится на рассмотрении в суде.