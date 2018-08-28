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Новости

Адвокат Петросяна заявил, что Степаненко передумала разводиться

, ИА "Амител"
Теперь она затягивает судебный процесс

Фото: woman.ru

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что Елена Степаненко передумала разводиться и сейчас специально затягивает бракоразводный процесс. Об этом пишет Life, ссылаясь на ТАСС.

Он отметил, что Степаненко не заинтересована в разводе и теперь ее задачей является "затянуть этот судебный процесс как можно дольше, то есть как можно дольше оставаться женой Петросяна".

Жорин добавил, что артистка так делает, чтобы заставить мужа передумать разводиться или согласиться на ее имущественные требования. Он также напомнил, что на предыдущем суде сторона Петросяна заявила ходатайство о выделении в отдельное производство требований о расторжении брака.

Издание напоминает, что о разводе юмористов стало известно 3 августа. Почти сразу Степаненко заявила, что претендует как минимум на половину совместно нажитого имущества. Позже адвокат Петросяна отметил, что раздел имущества может продолжаться очень долго. Например, пока даже не производилась его точная опись.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.08.2018 18:40
- гость -

как можно дольше оставаться женой Петросяна

Вдовой она хочет остаться.

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