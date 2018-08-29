Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дождливая, но достаточно теплая погода ожидается в Алтайском крае в среду, 29 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в отдельных районах пройдут грозы, утром местами будет туман.

Дневные температуры составят +19...+24 градуса. Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, утром возможен туман. Дневные температуры в краевой столице составят +20...+22 градуса. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.