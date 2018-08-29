Фото: barnaul.org

Мэрия Барнаула представила эскизы праздничных плакатов, разработанных в комитете по строительству, архитектуре и развитию города к 288-летию столицы края.

В основе графической темы плакатов лежит многогранность Барнаула и его жителей:

читающий город;

город строителей;

город приборостроителей;

город музеев;

город врачей;

город учителей;

город студентов;

Барнаул — исторический;

темы туристического кластера, комфортного города, развивающегося города.

Плакаты планируется разместить на рекламных щитах в предпраздничные дни.