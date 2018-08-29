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Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию

, ИА "Амител"
За основу были взяты различные аспекты жизни Барнаула

Фото: barnaul.org

Мэрия Барнаула представила эскизы праздничных плакатов, разработанных  в комитете по строительству, архитектуре и развитию города к 288-летию столицы края.

В основе графической темы плакатов лежит многогранность Барнаула и его жителей:

  • читающий город;

  • город строителей;

  • город приборостроителей;

  • город музеев;

  • город врачей;

  • город учителей;

  • город студентов;

  • Барнаул — исторический;

  • темы туристического кластера, комфортного города, развивающегося города.

Плакаты планируется разместить на рекламных щитах в предпраздничные дни.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

29.08.2018 08:56
- гость -

Зеленый город.... Позабавило.

0  0
29.08.2018 09:01
Дмитрий

Театральный город... Актеры как тараканы бегут в соседние регионы... Но мы с женой накатим шампусика и все равно пойдем на наши первые выборы, голосовать сами знаете за кого.

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